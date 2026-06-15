مندیہنا اور دیپتی نے بھارت کو 64 رنز کی جیت کے ساتھ پاکستان سے شکست دی

بھارت خواتین نے ایڈجبتھسٹن میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) خواتین کے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کو 64 رنز سے شکست دی بھارت خواتین نے پہلے بلے بازی کا انتخاب کرتے ہوئے پاکستان خواتین کے خلاف 170 رنز کا ہدف بنایا
مندیہنا اور دیپتی نے 64 رنز کی جیت کے ساتھ بھارت کو پاکستان سے شکست دے دی بھارت خواتین نے ایڈجبتھسٹن میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) خواتین کے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کو 64 رنز سے شکست دی بھارت خواتین نے پہلے بلے بازی کا انتخاب کرتے ہوئے پاکستان خواتین کے خلاف 170 رنز کا ہدف بنایا یہ اسکور 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر حاصل کیا گیا تھا سمریت مندھانا نے 68 رنز بنائے جو انھوں نے 44 گیندوں پر بنائے اور انھوں نے نو چوکے اور دو چھکے بنائے انھوں نے ہرمانپریت کور اور ریشا گھوش کے ساتھ اہم شراکتیں کیں جنھوں نے 36 اور 34 رنز بنائے دیپتی شرما نے 12 رنز کے ناقابل شکست اسکور کے ساتھ بھارت کو 8.
50 رنز فی اوور کے سستے سے ہدف پر پہنچا دیا پاکستان خواتین نے اپنی جواب کا آغاز مثبت طور پر کیا منیبہ علی نے 41 رنز بنائے لیکن اننگز کے بعد وکٹوں کے گرنے کے بعد یہ کمزور ہوگئی علیہہ ریاض نے 18 رنز بنائے لیکن دوسرے بلے بازوں نے شراکتیں نہیں بنائیں دیپتی شرما نے 5 وکٹوں کے ساتھ 10 رنز کے عوض چار اوورز میں اہم کردار ادا کیا شری چارنی نے بھی 3 وکٹوں کے ساتھ 21 رنز کے عوض مدد کی جس کے نتیجے میں پاکستان 106 رنز کے سکور پر 17 اوورز میں آؤٹ ہوگئی
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