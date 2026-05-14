منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کے نقصان

پاکستان میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے باعث نوجوان نسل کو برباد کرنے کا خطرہ ہے، خاص طور پر وہ نوجوان جو مستقبل کا قیمتی ثمر ہیں اور مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ منشیات کے استعمال سے نوجوان نسل میں ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگیوں کو برباد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
پاکستان میں جہاں ہمیں معاشی، سیاسی اور سماجی بحرانوں کا سامنا ہے، وہاں ایک ایسا خاموش قاتل ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔پاکستان میں جہاں ہمیں معاشی، سیاسی اور سماجی بحرانوں کا سامنا ہے، وہاں ایک ایسا خاموش قاتل ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ خاموش قاتل منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ وہ نوجوان جو کسی بھی ملک کا قیمتی اثاثہ اور مستقبل ہوتے ہیں، آج اس زہر کے اسیر بنتے جا رہے ہیں۔ گلی محلوں سے لے کر ملک کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں تک، منشیات کی رسائی اس قدر آسان ہو چکی ہے کہ اب یہ صرف کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آئس ہیروئن، چرس اور مختلف قسم کی نشہ آور ادویات فیشن کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ شروعات محض ایک شوق یا دوستوں کے دباؤ سے ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ شوق ایک ایسی لت میں بدل جاتا ہے جس سے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو معصوم ذہنوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ منشیات کے اسمگلر اور ڈیلرز سرعام اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اور قانون اکثر ان کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ جب تک سپلائی لائن کو نہیں کاٹا جائے گا، تب تک اس لعنت کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہے.
