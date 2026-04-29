منشیات کی روک تھام: سندھ اسمبلی کمیٹی کا اہم اجلاس، خصوصی عدالتوں اور ٹاسک فورس کے قیام کا فیصلہ

فریال تالپور کی صدارت میں سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں منشیات کی روک تھام، اسٹریٹ کرائم، امن و امان، کچہ آپریشن اور سندھ فرانزک سائنس لیبارٹری کے ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منشیات کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس اور تیز ترین ٹرائلز کے لیے علیحدہ عدالتیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔
سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اہم اجلاس فریال تالپور کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں صوبے میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لعنت، اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح، امن و امان کی صورتحال، کچے کے علاقوں میں جاری آپریشن اور سندھ فرانزک سائنس لیبارٹری کے کام سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ چیئرپرسن فریال تالپور نے اظہارِ تشویش کرتے ہوئے کہا کہ منشیات ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت دی کہ منشیات کی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ منشیات مافیاز کے خلاف بھرپور ایکشن لینے اور ان کی سرگرمیوں کو روکنے پر زور دیا۔ سرحدی علاقوں میں منظم اور بھرپور چیکنگ کی ضرورت پر بھی تاکید کی گئی تاکہ منشیات کی رسد کو روکا جا سکے۔ فریال تالپور نے کچے کے علاقوں میں سندھ پولیس کے کامیاب آپریشن کی تعریف کی اور کہا کہ وہاں امن و امان قائم کرنا اور عوام کو پرسکون ماحول فراہم کرنا موجودہ حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کچے کے علاقوں میں متاثرہ لوگوں کی بحالی اور انہیں ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے اجلاس میں بتایا کہ منشیات مافیاز کے خلاف تیز رفتار مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتیں جلد قائم کی جائیں گی۔ ان عدالتوں کے قیام کا مقصد منشیات کے اڈوں اور ان کے گروہوں کو جلد سے جلد کیفرِ جرم تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے میں منشیات مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور بارڈر ایریاز پر اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف)، کسٹم، ایکسائز اور پولیس کا مشترکہ کیمپ کام کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کی خصوصی ہدایات پر کچے میں آپریشن کے آغاز کا ذکر کیا اور کہا کہ اس آپریشن کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ ڈاکوؤں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی جاری ہے اور ڈاکوؤں کو تقریباً قلع قمع کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر افتاب، ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو، ایس ایس پی کشمور مراد گھانگرو، ایس ایس پی شاہزیب چاچڑ اور ایس ایس پی گھوٹکی انور کھیتران کے سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے اجلاس میں تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منشیات کے مقدمات میں 133 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 145 کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ درج ایف آئی آر کے تحت گرفتار کیے گئے 107 افراد اس وقت جیل میں ہیں اور منشیات مافیاز کے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ منشیات مافیاز کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کچے کے علاقوں میں آپریشن سے نمایاں کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ منشیات کی لعنت کے خلاف جنگ میں سندھ پولیس پوری قوت سے کارروائی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سندھ حکومت منشیات کی روک تھام اور امن و امان کے قیام کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام تر ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں.
