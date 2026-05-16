منشیات فروش انمول عرف پنکی کی عدالت میں پیشی اور پولیس پر تشدد کے سنگین الزامات

کراچی کی عدالت میں پیش ہونے والی ملزمہ انمول پنکی نے پولیس پر تشدد کے الزامات لگائے اور خود کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے اپنے خاندان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔
کراچی کی ایک مقامی عدالت میں اس وقت شدید ہنگامہ آرائی اور افرا تفری کی صورتحال پیدا ہوگئی جب بین الصوبائی منشیات فروشی کے سنگین الزام میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کو سیکیورٹی اہلکاروں کے سخت پہرے میں کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی ملزمہ جج کے سامنے پہنچی، وہاں موجود ماحول اچانک تبدیل ہو گیا اور ایک انتہائی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوگئی۔ ملزمہ نے عدالت کے اندر ہی بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا جس سے کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے نہ صرف پولیس اہلکاروں پر شدید تنقید کی بلکہ ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی کوشش بھی کی، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں کو اسے قابو کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ میڈیا کے کیمروں اور عدالت کی موجودگی میں ملزمہ کا یہ جارحانہ رویہ کافی توجہ کا مرکز رہا اور وہاں موجود اہلکار صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آئے، جس سے عدالت کے وقار کو متاثر کرنے والے مناظر سامنے آئے۔ سماعت کے دوران ملزمہ انمول عرف پنکی نے انتہائی جذباتی انداز میں پولیس پر تشدد کے سنگین الزامات عائد کیے۔ اس نے روتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ اسے بے گناہ ہونے کے باوجود گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس اسے دوران تفتیش شدید جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچا رہی ہے۔ ملزمہ کا دعویٰ تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور اسے ایک بڑی سازش کے تحت جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے تاکہ کسی دوسرے بڑے مجرم کو بچایا جا سکے۔ اس نے مزید کہا کہ پولیس اہلکار اس پر تشدد کرتے ہیں تاکہ وہ کسی خاص شخص کے نام کا اعتراف کرے یا کسی دباؤ میں آکر غلط بیان دے۔ ملزمہ نے عدالت سے دہائی دی کہ اس کے خلاف یکطرفہ اور غیر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور اسے انصاف نہیں مل رہا۔ اس نے الزام لگایا کہ منشیات فروشی کے نام پر نہ صرف اسے بلکہ اس کے پورے خاندان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی بلاوجہ ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ اسے ذہنی طور پر توڑ کر اعترافی بیان حاصل کیا جا سکے۔ اس کیس نے اب ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے خصوصاً ملزمہ کے پس منظر اور اس کے تعلقات کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا اور قانونی حلقوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انمول پنکی کا اصل سہارا کون ہے اور اس کے پیچھے کن طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ خبروں میں اس کے بابا کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے جس نے عوامی تجسس کو مزید بڑھا دیا ہے کہ آیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی یا اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت موجود ہے۔ بین الصوبائی منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کی تحقیقات کے دوران اس طرح کے واقعات اکثر سامنے آتے ہیں جہاں ملزمان پولیس پر تشدد کے الزامات لگاتے ہیں۔ تاہم، عدالت کے سامنے اس طرح کا احتجاج اور پولیس کے ساتھ بدتمیزی ملزمہ کی قانونی پوزیشن کو مزید کمزور کر سکتی ہے کیونکہ عدالتی آداب کی پاسداری لازمی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ایسے کیسز میں پولیس کے طریقہ کار پر کڑی نظر رکھتی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی ملزم کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کیا جائے۔ منشیات کی تجارت پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور کراچی جیسے بڑے شہر میں اس کے نیٹ ورکس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ انمول پنکی جیسے کیسز ظاہر کرتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے نیٹ ورکس کتنے وسیع ہو سکتے ہیں اور ان کے پیچھے کون سی سماجی طاقتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ عدالت اب ان الزامات کی تفصیلی تحقیقات کرے گی جو ملزمہ نے پولیس پر لگائے ہیں۔ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوئے تو متعلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی ہوگی، لیکن اگر یہ محض بچاؤ کی ایک کوشش اور ڈرامہ ثابت ہوا تو ملزمہ کو قانون کے مطابق سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پورے واقعے نے ایک بار پھر عدالتی نظام میں ملزمان کے حقوق اور پولیس کی تفتیشی صلاحیتوں کے درمیان موجود تناؤ کو نمایاں کر دیا ہے جس پر اب مزید قانونی بحث متوقع ہے.
