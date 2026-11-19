منعم ظفر خان کا سیاسی اتحادوں اور کراچی کی صورتحال پر کھرا حقیقت پسندانہ جائزہ
امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے پی ڈی ایم اور دیگر اتحادوں کو عوامی مفادات سے ہٹا کر اقتدار کا ذریکہ قرار دیا۔ انہوں نے کراچی میں دھاندلی، تعلیمی بحران اور گیس کی شدید قلت پر تشویش کا اظہار کیا۔
امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ ن نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی اتحاد بنائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم سمیت دیگر اتحاد عوام کے لیے نہیں بلکہ اقتدار اور این آر او کے حصول کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔
سیاسی جماعتوں کا اتحاد اور جمہوریت کا استعمال
منعم ظفر خان نے ادارہ نورِحق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں تو ان کا بنیادی مقصد عوامی خدمت نہیں بلکہ اقتدار میں واپسی تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جمہوریت کو ان جماعتوں نے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے بطور ذریعہ استعمال کیا ہے۔Also readBOL Network Fire Incident: Statement on Studio Damage
آئینی فریم ورک اور انتظامی یونٹس کے قیام
منعم ظفر خان نے جماعت اسلامی کی پالیسی کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ جماعت آئینی فریم ورک کے تحت صوبے میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی حامی ہے۔ تاہم، انہوں نے زور دیا کہ یہ عمل آئین کے مطابق اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ ان کا مؤقف تھا کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کرنے والے سرگرم عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
کراچی کی نمائندگی میں دھاندلی کا الزام
منعم ظفر خان نے موجودہ اسمبلیوں میں بیٹھے ارکان کی عوامی نمائندگی پر شدید سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مار کر مخصوص لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ ان کے بقول کراچی کی قومی اسمبلی کی 15 نشستوں میں سے 7 پیپلز پارٹی کو دی گئیں۔ انہوں نے بلدیاتی حلقہ بندیوں اور نتائج میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی اداروں کے نتائج تبدیل کرکے کراچی کی میئرشپ پر قبضہ کیا گیا۔
سندھ میں تعلیم اور گیس کی شدید قلت
منعم ظفر خان نے سندھ میں تعلیم کے بیڑے کے غرق ہونے کا اظہار کیا اور بتایا کہ 70 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے بھاری بجٹ کے باوجود تعلیمی صورتحال بدترین ہے اور عوامی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گیس بحران کے حوالے سے انہوں نے کورنگی اور لائنز ایریا سمیت مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی کے کوئی شیڈول نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں اور خواتین کے لیے بچوں کا ناشتہ تیار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
جماعت اسلامی کی کارکردگی اور حکومتی ناکامی
انہوں نے کراچی میں ٹاؤن لیول ترقیاتی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کراچی کے 9 ٹاؤنز میں تعمیر و ترقی کے کام کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوں اور انڈر پاسز کا تحفہ جماعت اسلامی نے نعمت اللہ خان کے دور میں دیا تھا۔ سردیوں کے موسم میں گیس کی بلاتعطل فراہمی کے لیے مناسب انتظامات کے مطالبے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کا جاگیردارانہ ذہن شہروں اور عوام کے حقوق تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔
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