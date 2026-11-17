منگولیا کے صدر نے بدعنوانی کے الزامات پر استعفیٰ دے دیا
منگولیا کے صدر اخنا خورلسکھ نے بدعنوانی کے سنگین الزامات اور استصواب رائے کی دھمکیوں کے بعد صدر کی عہدیداری سے استعفیٰ دے دیا۔ تفصیلات جانیں۔
منگولیا کے صدر اخنا خورلسکھ نے منگل کے روز سرکاری طور پر اپنے استعفیٰ کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں سیاسی صورتحال میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے۔ ان کے اس اہم قدم کے بعد اب صدر کا عہدہ خالی ہو گیا ہے اور آئین کے تحت نئے صدر کا انتخاب چار ماہ کے اندر ہونا ضروری ہو گیا ہے۔
صدر اخنا خورلسکھ کا یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب منگل کے روز انہوں نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ وہ ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں جو انہوں نے انتہائی سنگین جرم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جھوٹے الزامات کا سامنا ہے اور ان کی ساکھ کو داغ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کی پاکیزگی قائم کرنے کے لیے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔Also read178 کمپنیوں کی ویب سائٹس میں ہیکرز کی جانب سے مالاویئس کوڈ درج کرنے کا انکشاف
استعفیٰ کی وجوہات اور الزامات
صدر کے اس فیصلے کی بنیادی وجہ اپوزیشن جمہوری پارٹی کا ایک بیان تھا جو سوموار کے روز سامنے آیا تھا۔ اس پارٹی نے الزام لگایا تھا کہ ملک میں بدعنوانی کا بھرمار ہے اور حکومتی عہدیداروں کے ساتھ بھی بدعنوانی کے شکی روابط ہیں۔ پارٹی نے صدر اخنا خورلسکھ سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے فوری استعفیٰ اور تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔
صدر نے اپنے پریس بریفنگ میں اس بات کی سختی سے تردید کی کہ انہوں نے کبھی بھی عوام یا ریاست سے مال خرچ کیا ہو۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ وہ شخص ہیں جنہوں نے صدر رہتے ہوئے کبھی بھی کسی کی دولت پر ہاتھ نہیں رکھا اور ان کا کردار ہمیشہ پاکیزہ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے عہدہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ سچائی سامنے آ سکے اور انصاف کا دائرہ کار بحال ہو۔
سیاسی بحران اور عوامی تحریکیں
منگولیا میں گزشتہ کئی مہینوں سے شدید سیاسی کشیدگی اور عدم استحکام پایا جا رہا ہے، جس کا اثر پارٹی کی اندرونی سیاسی کشمکش پر بھی پڑا ہے۔ ماضی کے بارہ ماہ کے اندر ہی ملک نے تین مختلف وزیراعظم دیکھے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومتی اتحاد میں کتنی گہری دراڑیں موجود ہیں۔ آئین کے مطابق اب پارلیمنٹ کے اسپیکر سنداگ بمبچوگٹ صدر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
اس سیاسی کشیدگی کی جڑیں عوامی بے چینی میں بھی ملتی ہیں۔ ملک کے دارالحکومت اولان باتار میں ہزاروں نوجوانوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے مہنگائی اور امیر طبقات کے غلبے کے خلاف مظاہرے کیے۔ ان کا الزام تھا کہ ملک میں بدعنوانی اور ظلم و ستم کا سلسلہ بہت گہرا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کا حق ضائع ہو رہا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پا رہے۔
آئینی طریقہ کار اور مستقبل کے اقدامات
منگولیا کے موجودہ قانون کے تحت، جب صدر استعفیٰ دیتا ہے تو پارلیمنٹ کے موجودہ اسپیکر عہدے کی سربراہی سنبھالتے ہیں۔ سنداگ بمبچوگٹ، جو منگولیا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اب عارضی طور پر ملک کے سپریم لیڈر کے طور پر کام کریں گے۔ ان کے پاس ایک خاص ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ چار ماہ کے اندر اندر نئے صدر کے لیے الیکشن کا اعلان کریں۔
صدر اخنا خورلسکھ نے مزید کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو متعلقہ قانونی اتھارٹیز کے پاس بھیجیں گے جنہوں نے ان کی ساکھ کو داغ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف عہدہ چھوڑنے سے ہی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ اب پورا ملک اس بات کا منتظر ہے کہ نئے الیکشن کے ذریعے کون سا شخص منگولیا کا اگلا صدر بنے گا اور کیا وہ ملک کی بدعنوانی کے خلاف اس عزم کو پورا کر پائے گا۔
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