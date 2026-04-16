منگھو پیر فائرنگ: ایک پولیس اہلکار جاں بحق، دوسرا زخمی

کراچی کے علاقے منگھو پیر میں ڈاکووں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے اور اعلیٰ حکام نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کرلی ہے۔
کراچی کے علاقے منگھو پیر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں مدرسے والی نہر کے قریب ڈاکووں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار، جو کانسٹیبل خادم کے نام سے شناخت ہوئے، سر پر گولی لگنے سے جاں بحق ہوگئے۔ دوسرا زخمی ہونے والا پولیس اہلکار طفیل، جن کی عمر 30 سال ہے، کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج دم توڑ گئے۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس کی ایک ٹیم ڈاکووں کا مقابلہ کر رہی تھی۔
ایس ایس پی ویسٹ طارق الہٰی مستوئی نے بتایا کہ یہ مقابلہ منگھوپیر نہر کے قریب تھانہ منگھو پیر کے علاقے میں ہوا۔ موٹرسائیکل سوار مسلح ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر ناکہ بندی کردی اور فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے۔ اس واقعے پر سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل (آئی جی) جاوید عالم اوڈھو نے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے منگھو پیر میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کا سختی سے نوٹس لیا اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے واقعے کی فوری اور تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔ آئی جی سندھ نے زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے شہید ہونے والے کانسٹیبل خادم، جن کی عمر 35 سال تھی، کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ایس ایس پی ویسٹ کو ہدایت کی کہ وہ فی الفور تمام پولیس ایکشن اور کیے جانے والے اقدامات سے انہیں آگاہ کریں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پولیس کو نشانہ بنانے میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے جامع تفتیش اور تحقیق کے ذریعے ملزمان تک رسائی اور ان کی گرفتاری کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ ضیاالحسن لنجار نے یقین دلایا کہ زخمی اہلکار کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی اور واقعے کی تفتیش، تحقیق اور اس میں ہونے والی پیش رفت سے مسلسل آگاہ رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ شہر میں امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے اور پولیس کی جانب سے امن و امان قائم رکھنے کے لیے جاری کوششوں کو مزید سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔
