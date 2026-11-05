منگھوپیر روڈ پر دکان کی چھت گرنے سے مالک جاں بحق، دو بچے زخمی
منگھوپیر روڈ پر زیر تعمیر عمارت میں قائم دکان کی چھت اور دیوار گرنے سے دکان کے مالک 42 سالہ عبدالباری جاں بحق ہوگئے جبکہ دو بچے شدید زخمی ہوگئے۔
منگھوپیر روڈ پر زیر تعمیر عمارت میں قائم دکان کے اچانک ملبے گرنے کے سنگین واقعے میں دکان کے مالک 42 سالہ عبدالباری جاں بحق ہوگئے ہیں۔ اس حادثے میں دکان سے سامان خریدنے والے دو معصوم بچے بھی شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔
واقعے کی تفصیلات اور ہلاکت
پیر آباد تھانے کے علاقے منگھوپیر روڈ پر نیا ناظم آباد فلائی اوور کے قریب واقع کنواری کالونی مگسی محلے میں یہ المناک واقعہ پیش آیا۔ زیر تعمیر عمارت میں قائم دکان کی چھت اور دیوار اچانک گر گئی جس کے ملبے تلے تین افراد دب گئے۔ ریسکیو 1122 کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے افسر سعد کے مطابق متوفی عبدالباری ولد عبدالعزیز دکان کے مالک تھے جبکہ زخمی ہونے والے ایک بچے کی شناخت 8 سالہ عبدالباسط کے نام سے ہوئی ہے۔Also readپی ایس 86: پیپلزپارٹی نے میدان مارلیا، غیرسرکاری نتیجہ
ریسکیو کارروائی اور طبی امداد
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم، فلاحی تنظیموں کے نمائندے، پولیس اور رینجرز کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لینے کے بعد غیر متعلقہ افراد کو دور رہنے کی ہدایت کردی۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کی گئی اور تینوں افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال کے لیے روانہ کیا گیا۔
ہسپتال منتقلی کے دوران واقعے میں شدید زخمی ہونے والا ایک شخص دم توڑ گیا جس کی شناخت 42 سالہ عبدالباری کے نام سے کی گئی۔ دوسرے زخمی بچے کی شناخت فوری طور پر ممکن نہیں ہو سکی، تاہم دونوں بچوں کی طبی امداد جاری ہے۔
دکان کی ساخت اور سیکیورٹی کی ناگزیریت
ریسکیو 1122 کے افسر سعد نے واضح کیا کہ دکان کا اسٹریکچر کافی کمزور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے چھت اور دیوار گر پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ دکان کا اسٹریکچر کمزور ہونے کی وجہ سے اسے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت تھی۔ واقعے کے دوران عمارت میں کوئی بھی ہوی مشینری چل نہیں رہی تھی اور نہ ہی کوئی تعمیراتی کام جاری تھا۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حادثہ تعمیراتی سرگرمیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ عمارت کی ساختی کمزوری اور دکان کی غیر محفوظ جگہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ متاثرہ علاقے میں سیکیورٹی اور تعمیراتی قوانین کی پابندی پر سختی سے عملدرآمد کرانا ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔
مقامی نظام اور مستقبل کے اقدامات
اس واقعے نے نیا ناظم آباد اور منگھوپیر روڈ کے نواحی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بنا ہے۔ مقامی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے اب زیر تعمیر عمارتوں اور دکانوں کی ساختی مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں گے۔
ریسکیو 1122 کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے اپنی آپریشن مکمل کر لی ہے۔ متوفی کی لواحقین سے تعزیتی روابط قائم کیے جا رہے ہیں جبکہ زخمی بچوں کی بحالی کے لیے ہسپتال انتظامیہ مکمل ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔
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