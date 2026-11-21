منی پور میں زہریلی شراب سے 11 ہلاکتیں، 180 سے زائد مریض زیر علاج
منی پور میں زہریلی شراب نوشی کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور 180 سے زائد لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تفتیش کا حکم دے دیا ہے۔
بھارت کے شمال مشرقی ریاست منی پور میں غیر قانونی اور زہریلی شراب نوشی کے سنگین واقعے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 180 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ چیف منسٹر یومنام خیمچند سنگھ نے جمعہ کے روز جاری ایک بیان میں تصدیق کی کہ متاثرہ افراد میں شراب پینے کے بعد اچانک بیماری کے علامات ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران اموات کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے۔
زہریلی شراب کا عمل اور طبی اثرات
اس واقعے کی بنیادی وجہ شراب میں موجود میٹھانول ہے جو کہ ایک انتہائی زہریلے صنعتی کیمیائی مادے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ مادہ انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ نظام انہضام اور اعصابی نظام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ میٹھانول کی بڑی مقدار نگلنے سے بینائی کھونا، جگر کو مستقل نقصان پہنچنا اور مہلک نتائج برآمد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی مادہ روایتی شراب بنانے کے عمل میں غیر مجاز اضافے کی وجہ سے شامل ہو جاتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔Also readایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی مذاکرات کی بحالی کی کوششیں جاری
حکومتی ردعمل اور قانونی کارروائی
منی پور کے وزیر اعلیٰ یومنام خیمچند سنگھ نے اس واقعے کی فوری تفتیش کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پیش آنے میں ملوث تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومتی حکام نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جس شخص یا ادارے نے یہ زہریلی شراب فراہم کی ہے، اسے حراست میں لیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یہ اقدام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ریاستی حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔
قومی سطح پر اس قسم کے واقعات کا سلسلہ
بھارت میں غیر ریگولیٹڈ چینلز سے فروخت ہونے کی سستی شراب میں میٹھانول شامل کرنے کے واقعات عام ہیں۔ ماضی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں مہاراشٹر کی ریاست کے پونے اور پمپری چنچوڈ کے علاقے میں کم از کم 15 افراد کی شراب نوشی کے باعث ہلاکت ہوئی تھی۔ اسی طرح اگست کے مہینے میں گجرات کی ریاست کے بھاونگر ضلعے میں 13 افراد کی موت ہوئی جبکہ 60 سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے۔
عوام پر اثرات اور مستقبل کا منظر نامہ
ان واقعات کی وجہ سے عام شہریوں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے کیونکہ شراب کی ایک بوتل کبھی کبھار ایک ڈالر سے بھی کم قیمت میں فروخت کی جاتی ہے۔ اس سستی کی وجہ سے غریب طبقہ اس غیر قانونی شراب کو خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر قانونی شراب کا استعمال نہ صرف فرد کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے بلکہ پورے خاندان کو نفسیاتی طور پر متاثر کرتا ہے۔ حکومت کو اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسی سانحات کو روکا جا سکے۔
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