Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

موئن جو دڑو پر انڈیا اور پاکستان میں نئی بحث

تاریخ و ثقافت News

موئن جو دڑو پر انڈیا اور پاکستان میں نئی بحث
موئن جو دڑوانڈیا پاکستان تنازعوادی سندھ کی تہذیب
📆29/05/2026 6:16 am
📰BBCUrdu
93 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 59%

انڈیا کی وزارت ثقافت کی سوشل میڈیا پوسٹ نے موئن جو دڑو کی ملکیت پر پرانا تنازع چھیڑ دیا۔ صارفین میں شدید ردعمل، ماہرین نے مشترکہ ورثے پر زور دیا۔

انڈیا کی وزارت ثقافت کی حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ نے ایک بار پھر موئن جو دڑو کی ملکیت پر بحث چھیڑ دی ہے۔ وزارت نے ایک قدیم مہر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ انڈیا کی مسلسل تہذیبی روایات کی علامت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موئن جو دڑو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اس پوسٹ پر پاکستانی صارفین نے شدید ردعمل دیا، جبکہ انڈین صارفین نے وزارت کے مؤقف کی حمایت کی۔ یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان تاریخی ورثے کی تقسیم کے پرانے مسئلے کو پھر سے زندہ کر گیا ہے۔ موئن جو دڑو وادی سندھ کی تہذیب کا ایک اہم شہر تھا، جسے 1980 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ یہ شہر 2500 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک آباد رہا اور اس کی آبادی کم از کم 40,000 تھی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت دونوں ممالک کے درمیان نوادرات تقسیم کیے گئے تھے، لیکن ملکیت کا تنازع آج بھی برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب برصغیر کا مشترکہ ورثہ ہے، لیکن اس کے آثار پاکستان کی سرزمین پر واقع ہیں۔ وزارت ثقافت نے اپنی پوسٹ میں اس مہر کو شیوا پشوپتی سے منسوب کیا، جبکہ بہت سے مورخین اس بات سے متفق نہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مہر کسی یوگی یا دیوتا کی بجائے رسمی اہمیت رکھتی ہے۔ اس بحث نے سوشل میڈیا پر قوم پرستانہ جذبات کو ہوا دی ہے، جہاں دونوں طرف سے صارفین اپنے اپنے مؤقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موئن جو دڑو پاکستان میں واقع ہے، لیکن اس کی تہذیب پورے برصغیر کی مشترکہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس ورثے کی حفاظت اور فروغ کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ملکیت کے دعوؤں میں الجھے رہیں۔ تاریخی اعتبار سے موئن جو دڑو کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کے عروج کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں جدید شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کا نظام، اور تجارتی سرگرمیاں موجود تھیں۔ اس کی دریافت 1920 کی دہائی میں ہوئی اور اس کے بعد سے یہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک اہم مقام بنا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ شہر اب پاکستان میں ہے، لیکن اس کی تہذیب نے بعد میں آنے والی ہندو، بدھ، اور جین تہذیبوں پر اثر ڈالا۔ اس لیے اس پر ملکیت کا تنازع تاریخی حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے.

انڈیا کی وزارت ثقافت کی حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ نے ایک بار پھر موئن جو دڑو کی ملکیت پر بحث چھیڑ دی ہے۔ وزارت نے ایک قدیم مہر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ انڈیا کی مسلسل تہذیبی روایات کی علامت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موئن جو دڑو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اس پوسٹ پر پاکستانی صارفین نے شدید ردعمل دیا، جبکہ انڈین صارفین نے وزارت کے مؤقف کی حمایت کی۔ یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان تاریخی ورثے کی تقسیم کے پرانے مسئلے کو پھر سے زندہ کر گیا ہے۔ موئن جو دڑو وادی سندھ کی تہذیب کا ایک اہم شہر تھا، جسے 1980 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ یہ شہر 2500 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک آباد رہا اور اس کی آبادی کم از کم 40,000 تھی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت دونوں ممالک کے درمیان نوادرات تقسیم کیے گئے تھے، لیکن ملکیت کا تنازع آج بھی برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب برصغیر کا مشترکہ ورثہ ہے، لیکن اس کے آثار پاکستان کی سرزمین پر واقع ہیں۔ وزارت ثقافت نے اپنی پوسٹ میں اس مہر کو شیوا پشوپتی سے منسوب کیا، جبکہ بہت سے مورخین اس بات سے متفق نہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مہر کسی یوگی یا دیوتا کی بجائے رسمی اہمیت رکھتی ہے۔ اس بحث نے سوشل میڈیا پر قوم پرستانہ جذبات کو ہوا دی ہے، جہاں دونوں طرف سے صارفین اپنے اپنے مؤقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موئن جو دڑو پاکستان میں واقع ہے، لیکن اس کی تہذیب پورے برصغیر کی مشترکہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس ورثے کی حفاظت اور فروغ کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ملکیت کے دعوؤں میں الجھے رہیں۔ تاریخی اعتبار سے موئن جو دڑو کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کے عروج کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں جدید شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کا نظام، اور تجارتی سرگرمیاں موجود تھیں۔ اس کی دریافت 1920 کی دہائی میں ہوئی اور اس کے بعد سے یہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک اہم مقام بنا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ شہر اب پاکستان میں ہے، لیکن اس کی تہذیب نے بعد میں آنے والی ہندو، بدھ، اور جین تہذیبوں پر اثر ڈالا۔ اس لیے اس پر ملکیت کا تنازع تاریخی حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBCUrdu /  🏆 11. in PK

موئن جو دڑو انڈیا پاکستان تنازع وادی سندھ کی تہذیب وزارت ثقافت سوشل میڈیا بحث

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 09:20:21