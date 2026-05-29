موئن جو دڑو پر انڈیا اور پاکستان میں نئی بحث

انڈیا کی وزارت ثقافت کی سوشل میڈیا پوسٹ نے موئن جو دڑو کی ملکیت پر پرانا تنازع چھیڑ دیا۔ صارفین میں شدید ردعمل، ماہرین نے مشترکہ ورثے پر زور دیا۔
انڈیا کی وزارت ثقافت کی حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ نے ایک بار پھر موئن جو دڑو کی ملکیت پر بحث چھیڑ دی ہے۔ وزارت نے ایک قدیم مہر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ انڈیا کی مسلسل تہذیبی روایات کی علامت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موئن جو دڑو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اس پوسٹ پر پاکستانی صارفین نے شدید ردعمل دیا، جبکہ انڈین صارفین نے وزارت کے مؤقف کی حمایت کی۔ یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان تاریخی ورثے کی تقسیم کے پرانے مسئلے کو پھر سے زندہ کر گیا ہے۔ موئن جو دڑو وادی سندھ کی تہذیب کا ایک اہم شہر تھا، جسے 1980 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ یہ شہر 2500 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک آباد رہا اور اس کی آبادی کم از کم 40,000 تھی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت دونوں ممالک کے درمیان نوادرات تقسیم کیے گئے تھے، لیکن ملکیت کا تنازع آج بھی برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب برصغیر کا مشترکہ ورثہ ہے، لیکن اس کے آثار پاکستان کی سرزمین پر واقع ہیں۔ وزارت ثقافت نے اپنی پوسٹ میں اس مہر کو شیوا پشوپتی سے منسوب کیا، جبکہ بہت سے مورخین اس بات سے متفق نہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مہر کسی یوگی یا دیوتا کی بجائے رسمی اہمیت رکھتی ہے۔ اس بحث نے سوشل میڈیا پر قوم پرستانہ جذبات کو ہوا دی ہے، جہاں دونوں طرف سے صارفین اپنے اپنے مؤقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موئن جو دڑو پاکستان میں واقع ہے، لیکن اس کی تہذیب پورے برصغیر کی مشترکہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس ورثے کی حفاظت اور فروغ کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ملکیت کے دعوؤں میں الجھے رہیں۔ تاریخی اعتبار سے موئن جو دڑو کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کے عروج کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں جدید شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کا نظام، اور تجارتی سرگرمیاں موجود تھیں۔ اس کی دریافت 1920 کی دہائی میں ہوئی اور اس کے بعد سے یہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک اہم مقام بنا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ شہر اب پاکستان میں ہے، لیکن اس کی تہذیب نے بعد میں آنے والی ہندو، بدھ، اور جین تہذیبوں پر اثر ڈالا۔ اس لیے اس پر ملکیت کا تنازع تاریخی حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے.
