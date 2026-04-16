موبائل فون پر ٹیکس: قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا فوری جائزہ کا حکم، صارفین کو ریلیف کی اپیل

قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے موبائل فون پر عائد ٹیکسوں کے نظام کا فوری جائزہ لینے اور صارفین کو منصفانہ ٹیکسوں کے ذریعے ریلیف فراہم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ کمیٹی نے موجودہ ٹیکس ڈھانچے پر سوالات اٹھائے اور جامع پالیسی نوٹ جمع کرانے پر زور دیا ہے۔
اسلام آباد (اے پی پی) - قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے جمعرات کو موبائل فون کے ٹیکس کے نظام کا فوری جائزہ لینے کا حکم جاری کیا ہے اور منصفانہ ٹیکسوں اور صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس معاملے پر کمیٹی کے 23ویں اجلاس میں بحث ہوئی جو یہاں سید نوید قمر، ممبر قومی اسمبلی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کمیٹی کے چیئرمین نے موجودہ ٹیکس ڈھانچے پر سوالات اٹھائے اور ایک جامع پالیسی نوٹ جمع کرانے پر زور دیا۔ کمیٹی کو موبائل فونز پر عائد ڈیوٹی اور ٹیکسوں کے بارے میں بریفنگ
دی گئی۔ کمیٹی کو موبائل فونز پر لاگو موجودہ ٹیکسوں سے آگاہ کیا گیا، جس میں درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ دونوں ڈیوائسز پر عائد انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی شرحیں شامل تھیں۔ بریفنگ میں موبائل فونز کی جانچ شدہ قدر کی بنیاد پر CBU اور CKD/SKD درآمدات کے لیے ٹیکس ڈھانچے کا احاطہ کیا گیا، اور انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001، اور سیلز ٹیکس ایکٹ، 1990 کی متعلقہ دفعات بھی شامل تھیں۔ کمیٹی کو مزید نابینا افراد کے لیے درآمد کیے جانے والے موبائل فونز اور ذاتی سامان کے قواعد کے تحت لائے جانے والے موبائل فونز کے لیے دستیاب قانونی چھوٹ اور ڈیوائس کی قدر اور درجہ بندی کے لحاظ سے 18 فیصد سے 25 فیصد تک ایڈ ویلورم پر لاگو سیلز ٹیکس کی شرحوں کے بارے میں بھی مطلع کیا گیا۔ چیئرمین سید نوید قمر نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور مشاہدہ کیا کہ انکم ٹیکس کو بھی سیلز ٹیکس کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹیکس پالیسی آفس کو اس معاملے کا جائزہ لینے اور درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ موبائل فونز پر موجودہ ٹیکس کی شرحوں کی منطق، محصولات پر اثرات، اور پالیسی کے مقاصد کے بارے میں ایک جامع تحریری نوٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی، خاص طور پر CBU اور CKD/SKD کے زمروں کے حوالے سے۔ یہ بریفنگ ملک میں موبائل فون کی صنعت اور اس پر اثر انداز ہونے والے ٹیکس قوانین کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ کمیٹی کا مقصد صارفین پر غیر ضروری بوجھ کم کرنا اور ٹیکس کے نظام کو شفاف اور منصفانہ بنانا ہے۔ یہ اقدام ملک میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے اور عوام کو سستی شرح پر جدید آلات تک رسائی فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا
