موبائل چوری کے شبے میں نوجوان پر وحشیانہ تشدد: ملزمان گرفتار

لاہور میں موبائل چوری کے شبے میں ایک نوجوان پر وحشیانہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
شدید مذمت کے قابل واقعہ!
موبائل چوری کے شبے میں نوجوان پر وحشیانہ تشدد، ویڈیو منظر عام پر لاہور میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے جس نے معاشرے میں موجود لاقانونیت اور انسانی حقوق کی پامالی کی حقیقت کو عیاں کر دیا ہے۔ ایک ناشتے کی دکان کے مالک اور اس کے ساتھیوں نے ایک نوجوان کو صرف موبائل چوری کے شبے میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ لاہور کے شاد باغ علاقے میں پیش آیا جہاں ملزمان نے متاثرہ نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر کلہاڑی کے دستوں اور دیگر سخت اشیاء سے تشدد کیا۔ اس دوران ملزمان نے تشدد کی ویڈیو بھی بنائی جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان کس طرح بے رحمی سے نوجوان پر تشدد کر رہے ہیں اور اس کی چیخ و پکار پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ یہ واقعہ انسانیت سوز ہے اور معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان نے شہری کو موبائل چوری کے شبے میں پکڑ کر خود کو قانون کی عدالت سمجھا اور اس پر ظلم و جبر کا مرتکب ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے متاثرہ نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ شاد باغ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے یقین دہانی کروائی ہے کہ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور عوام پر تشدد کرنے والے عناصر کو کسی بھی رعایت کے بغیر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں قانون کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی کراچی میں غیر قانونی ادویات بنانے والی ایک فیکٹری بھی پکڑی گئی ہے۔ یہ فیکٹری کورنگی اور پاک کالونی کے علاقوں میں لوٹ مار اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری سے غیر قانونی ادویات برآمد کی ہیں اور ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان وارداتوں کی فوٹیجز بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ واقعات ملک میں بڑھتے ہوئے جرم و جوہر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کریں اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کریں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے ان واقعات کی شدید مذمت کی جاتی ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی جرات نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اپنے حقوق اور فرائض کا احساس کریں اور ایک بہتر پاکستان کے لیے کام کریں۔ یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ نوجوان کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سانحہ ہے۔ ہمیں اس واقعہ سے سبق لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو اخلاقی اقدار کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی فرد کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا اور ہر کسی کو قانون کے سامنے جوابدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں مل کر ایک ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جہاں انصاف اور مساوات کا دور دورہ ہو
تشدد موبائل چوری لاہور پولیس گرفتاری جرم انسانی حقوق