مورکوس نے سکاٹ لینڈ کو 1-0 سے شکست دی، ایس ایم ایل کے 71 سیکنڈ میں اسماعیل سائبری نے گول کیا۔ یہ دنیا کے سب سے تیز گول تھے۔ یہ ہار کے باوجود سکاٹ لینڈ کے لئے ایک بہت ہی تھوڑا سا امید ہے۔ یہ گھریلو کھیل کے دوران سکاٹ لینڈ کے لئے یہ پہلی جیت ہے۔
مورکوس نے سکاٹ لینڈ کو 1-0 سے شکست دی، ایس ایم ایل کے 71 سیکنڈ میں اسماعیل سائبری نے گول کیا۔ یہ دنیا کے سب سے تیز گول تھے۔ یہ ہار کے باوجود سکاٹ لینڈ کے لئے ایک بہت ہی تھوڑا سا امید ہے۔ یہ گھریلو کھیل کے دوران سکاٹ لینڈ کے لئے یہ پہلی جیت ہے۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے لیڈر کیپٹن اینڈی رابرٹسن نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے بہت سے کھلاڑیوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے کھلاڑیوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے کھلاڑیوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی.
مورکوس نے سکاٹ لینڈ کو 1-0 سے شکست دی، ایس ایم ایل کے 71 سیکنڈ میں اسماعیل سائبری نے گول کیا۔ یہ دنیا کے سب سے تیز گول تھے۔ یہ ہار کے باوجود سکاٹ لینڈ کے لئے ایک بہت ہی تھوڑا سا امید ہے۔ یہ گھریلو کھیل کے دوران سکاٹ لینڈ کے لئے یہ پہلی جیت ہے۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے لیڈر کیپٹن اینڈی رابرٹسن نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے بہت سے کھلاڑیوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے کھلاڑیوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس میچ میں سکاٹ لینڈ کے کھلاڑیوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی
مورکوس سکاٹ لینڈ اسماعیل سائبری کرکٹ
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