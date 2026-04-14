موساد چیف کا اعلان: ایران کے خلاف مشن جاری رہے گا

اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ان کا مشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے تہران میں خفیہ کارروائیوں اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے میں مدد دینے کا بھی دعویٰ کیا۔
ہم نے تہران کے دل میں رہ کر اپنی فضائیہ کو درست نشانے لگانے کے لیے تنصیبات کی معلومات فراہم کیں، اسرائیل ی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حالیہ امریکی اسرائیل ی جنگ کے باوجود ان کا مشن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ بیان موساد چیف نے ہولوکاسٹ کی یادگاری تقریب کے دوران دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موساد نے تہران کے قلب میں اپنا کام انجام دیا اور اسرائیل ی فضائیہ کو اہم اور درست انٹیلی جنس فراہم کی۔ موساد چیف ڈیوڈ بارنیا نے مزید بتایا کہ ہمارے ایجنٹس نے جو معلومات فراہم کیں، ان کی بنیاد پر ہی اسرائیل ی فضائیہ نے ایران کی میزائل تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے یہ دور تک مار کرنے والے خطرناک میزائل اسرائیل کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔
ڈیوڈ برنیا نے مزید کہا کہ موساد کی یہ انٹیلی جنس کارروائیاں صرف جنگی مرحلے تک محدود نہیں بلکہ بعد کے عرصے کے لیے بھی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی مشن مکمل ہو جائے گا۔ ایران میں رجیم چینج تک ہماری مہم جاری رہے گی اور تب ہی ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ ایران اب بھی مذاکرات کے لیے بے تاب ہے، آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کی سرحد کے قریب 15 مستقل فوجی اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔
اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے حالیہ بیان میں واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف ان کا مشن تاحال جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ موساد نے تہران میں کام کیا اور اسرائیلی فضائیہ کو اہداف کی درست معلومات فراہم کیں، جس سے فضائیہ کو ایرانی میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے میں مدد ملی۔ ڈیوڈ برنیا نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے دور تک مار کرنے والے میزائل اسرائیل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موساد کی کارروائیاں صرف جنگی حالات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ مستقبل میں بھی ایران کے خلاف انٹیلی جنس معلومات جمع کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈیوڈ برنیا کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف اپنی خفیہ کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ایران کا جوہری پروگرام اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ ہے۔
موساد کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے علاوہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی براہ راست ٹکراؤ کا خدشہ موجود ہے۔ حالیہ برسوں میں، اسرائیل نے شام میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور ایران نے اس کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ اس صورتحال میں، موساد کی جانب سے ایران کے خلاف خفیہ کارروائیوں کا جاری رکھنے کا اعلان ایک سنگین پیش رفت ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے یا کمزور کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے۔ اس کے علاوہ، موساد ایران میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس سب کے پیش نظر، یہ ضروری ہے کہ خطے میں تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جو پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سفارتی کوششوں کو تیز کیا جائے تاکہ تنازعے کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکے
