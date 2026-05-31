موسمی پیشگوئی: ملک کے بیشتر علاقوں میں گرم و خشک، چند مقامات پر بارش اور طوفانی حالات کا امکان

ملک کے مختلف خطوں میں گرم اور خشک موسم غالب ہے، جبکہ جنوبی بلوچستان، سندھ اور جنوب مشرقی پنجاب کے کچھ علاقوں میں شدید گرمی کے ساتھ جزوی بادل، طوفانی ہوائیں اور بارش کے امکانات سامنے آئے ہیں۔ لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں حالیہ بارشوں کی مقدار بھی رپورٹ کی گئی ہے۔
ملک کے مختلف خطوں میں موسم کا حال حالیہ پیشگوئی کے مطابق واضح طور پر گرم اور خشک رہنے کا امکان دکھا رہا ہے۔ جنوبی بلوچستان اور سندھ کے کچھ اضلاع میں شدید گرمی برقرار رہے گی، جبکہ جنوب مشرقی پنجاب کے چند مقامات پر صبح کے وقت بارش اور ژالہ باری کے ساتھ موقتاً خوشگوار بادل چھائی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی، وہ علاقوں میں جہاں طوفانی ہوائیں اور گرج چمک کا خطرہ ہے، وہاں مقامی افراد کو بیرونی سرگرمیوں سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیبرپختونخوا کے زیادہ تر اضلاع میں بھی گرم اور خشک موسم جاری رہے گا، مگر سرپریزی علاقوں میں بادلوں کا جزوی احاطہ متوقع ہے، جس سے رات کے وقت تھوڑی سی نمی کا احساس ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے مرکزی اور جنوبی حصوں میں زیادہ تر دن گرمی اور خشکی کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ تاہم مری اور گلیات جیسے بلند مقامات پر باہر نکلتے وقت دھند اور بادلوں کی جزوی موجودگی کا امکان ہے۔ ساہیوال، بہاولنگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، لیہ، بھکر اور راجن پور میں دوپہر کے بعد بادلوں کے ساتھ تیز ہوائیں، آندھی اور بجلی کی گرج چمک شامل ہو سکتی ہے، اور بعض مقامات پر بارش کے بھی امکان کا اشارہ ملا ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی گرم اور خشک موسم جاری ہے، لیکن جنوب مشرقی اضلاع میں دوپہر کے بعد بادلوں کی جزوی چھائی کا امکان ہے جس سے ہوا میں نرمی محسوس ہو سکتی ہے۔ قریبی 24 گھنٹے کی بارش کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے میدانی علاقوں میں زیادہ تر خشک اور شدید گرم ہوا، مگر بالائی پنجاب اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کے واقعات ریکارڈ ہوئے۔ سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر ریکارڈ کی گئی جس کی مقدار 41 ملی میٹر رہی، اس کے بعد چکوال (37 ملی میٹر)، لاہور سٹی (21 ملی میٹر)، جہلم (18 ملی میٹر) اور گجرانوالہ (15 ملی میٹر) نے قابلِ توجہ بارشیں دریافت کیں۔ اس کے علاوہ قصور، نارووال، سیالکوٹ سٹی، منگلا اور منڈی بہاءالدین میں بھی معتدل مقدار کی بارشیں ہوئی ہیں۔ ساؤتھ ویسٹ بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑی مقدار کے ضبط ہونے کے بعد حکام نے احتیاطی تدابیر بڑھا دی ہیں اور عوام کو توانائی کے تحفظ کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے.
ملک کے مختلف خطوں میں موسم کا حال حالیہ پیشگوئی کے مطابق واضح طور پر گرم اور خشک رہنے کا امکان دکھا رہا ہے۔ جنوبی بلوچستان اور سندھ کے کچھ اضلاع میں شدید گرمی برقرار رہے گی، جبکہ جنوب مشرقی پنجاب کے چند مقامات پر صبح کے وقت بارش اور ژالہ باری کے ساتھ موقتاً خوشگوار بادل چھائی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی، وہ علاقوں میں جہاں طوفانی ہوائیں اور گرج چمک کا خطرہ ہے، وہاں مقامی افراد کو بیرونی سرگرمیوں سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیبرپختونخوا کے زیادہ تر اضلاع میں بھی گرم اور خشک موسم جاری رہے گا، مگر سرپریزی علاقوں میں بادلوں کا جزوی احاطہ متوقع ہے، جس سے رات کے وقت تھوڑی سی نمی کا احساس ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے مرکزی اور جنوبی حصوں میں زیادہ تر دن گرمی اور خشکی کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ تاہم مری اور گلیات جیسے بلند مقامات پر باہر نکلتے وقت دھند اور بادلوں کی جزوی موجودگی کا امکان ہے۔ ساہیوال، بہاولنگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، لیہ، بھکر اور راجن پور میں دوپہر کے بعد بادلوں کے ساتھ تیز ہوائیں، آندھی اور بجلی کی گرج چمک شامل ہو سکتی ہے، اور بعض مقامات پر بارش کے بھی امکان کا اشارہ ملا ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی گرم اور خشک موسم جاری ہے، لیکن جنوب مشرقی اضلاع میں دوپہر کے بعد بادلوں کی جزوی چھائی کا امکان ہے جس سے ہوا میں نرمی محسوس ہو سکتی ہے۔ قریبی 24 گھنٹے کی بارش کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے میدانی علاقوں میں زیادہ تر خشک اور شدید گرم ہوا، مگر بالائی پنجاب اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کے واقعات ریکارڈ ہوئے۔ سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر ریکارڈ کی گئی جس کی مقدار 41 ملی میٹر رہی، اس کے بعد چکوال (37 ملی میٹر)، لاہور سٹی (21 ملی میٹر)، جہلم (18 ملی میٹر) اور گجرانوالہ (15 ملی میٹر) نے قابلِ توجہ بارشیں دریافت کیں۔ اس کے علاوہ قصور، نارووال، سیالکوٹ سٹی، منگلا اور منڈی بہاءالدین میں بھی معتدل مقدار کی بارشیں ہوئی ہیں۔ ساؤتھ ویسٹ بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑی مقدار کے ضبط ہونے کے بعد حکام نے احتیاطی تدابیر بڑھا دی ہیں اور عوام کو توانائی کے تحفظ کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے
گرم و خشک موسم بارش اور طوفان خیبرپختونخوا پنجاب سندھ