موسم گرم و مرطوب، ڈیڑھ لاکھ افراد کے لئے غیر یقینی اور خطرناک

موسم گرم و مرطوب میں لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے تدویژن نوٹس جاری کیے گئے ہیں
شہر قائد کے لیے آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم و مرطوب رہنے کی پیش گوئی جاری کی گئی ہے. محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر نے ہیٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 تا 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ شہر میں دوپہر کے وقت لمس و سنگین ماحول کی پیش گوئی ہے اور لیکن سمندری ہواؤں کے ساتھ مغربی سمت کی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ 11 مئی تک صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کی صورتحال جاری رہے گی۔ اس کے تحت فاصلے میں جیکب آباد، لاڑکانہ، گلگت بلتستان کے اضلاع میں دن شدید گرم رہیں گے.
شہر قائد کے لیے آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم و مرطوب رہنے کی پیش گوئی جاری کی گئی ہے. محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر نے ہیٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 تا 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ شہر میں دوپہر کے وقت لمس و سنگین ماحول کی پیش گوئی ہے اور لیکن سمندری ہواؤں کے ساتھ مغربی سمت کی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ 11 مئی تک صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کی صورتحال جاری رہے گی۔ اس کے تحت فاصلے میں جیکب آباد، لاڑکانہ، گلگت بلتستان کے اضلاع میں دن شدید گرم رہیں گے
Heatwave Warning Temperature Thunderstorm Pakistan Meteorological Department Upcoming Heatwave