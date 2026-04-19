جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حکومت کو 'فارم 47 کی پیداوار' قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یہ غیر فطری حکمرانی جاری رہے گی، ملک سیاسی و معاشی طور پر مفلوج رہے گا اور مہنگائی و بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور تیل کی بڑھتی قیمتوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔
جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک آج سیاسی اور معاشی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں کو عوامی مینڈیٹ کے بجائے مصنوعی بیساکھیوں اور دھاندلی زدہ دستاویزات کے ذریعے مسلط شدہ قرار دیا۔
ایوان اقبال لاہور میں معروف نعت گو شاعر سید سلمان گیلانی کی یاد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر شدید تنقید کی اور اسے فارم 47 کی پیداوار قرار دیا۔ ان کے مطابق، اس قسم کی حکمرانی نہ تو عوام کی نمائندہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں یہ جرات ہوتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑ سکے یا ملک کے اندرونی بحرانوں کا حل نکال سکے۔
مولانا فضل الرحمان نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ کل سے پاکستان میں ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی قیادت کی آمد متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان کو اس عالمی ثالثی کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف امریکی صدر کی دھمکیاں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش اور اس کے نتیجے میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فارم 47 کے حکمرانوں کی نااہلی اور غلط حکمت عملی کے باعث پاکستان کی سرحدیں اور کاروباری راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے چین جیسا قریبی دوست ملک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری سے گریزاں ہے۔ انہوں نے پالیسی سازوں کو خبردار کیا کہ جب تک ملک میں فارم 47 کی غیر فطری حکمرانی قائم رہے گی، تب تک نہ تو مہنگائی کم ہوگی اور نہ ہی حقیقی استحکام آئے گا۔
سربراہ جمعیت علمائے اسلام نے دعویٰ کیا کہ جمعیت علمائے اسلام وہ واحد قوت ہے جو فارم 47 کے اس تاریک دور کو ختم کر کے ملک کو ایک شفاف نظام دے سکتی ہے۔ انہوں نے بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں جمعیت علمائے اسلام کے کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ سب سے پہلے میدان جنگ میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے سید سلمان گیلانی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسے درویش صفت لوگوں کے جانے سے ایک جہاں یتیم ہو جاتا ہے۔
اس خبر کا پس منظر یہ ہے کہ ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے اور ایران، امریکا کے وفود کی آمد کے معاملے پر اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔
مولانا فضل الرحمان جے یو آئی فارم 47 حکومت مہنگائی سیاسی استحکام ایران امریکا عالمی مذاکرات تیل کی قیمتیں
حج سیزن کا آغاز: غلاف کعبہ کی تبدیلی اور حج انتظامات مکملحج سیزن کے آغاز کے موقع پر روایتی طور پر غلاف کعبہ کو تین میٹر بلند کر دیا گیا ہے۔ کعبہ کی اندرونی اور بیرونی دیواروں کی مرمت اور مقام ابراہیم کی تزئین و آرائش کا کام 47 گھنٹے میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے حج 1447 ہجری کے لیے مکمل تیاری کا اعلان کیا ہے اور حجاج کرام کے استقبال کے لیے امیگریشن کاؤنٹرز فعال کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان، انڈونیشیا اور دیگر ممالک سے حج پروازیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ غیر قانونی حج کرنے والوں اور ان کی مدد کرنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے۔
’بہادری اور شجاعت‘ کا تمغہ مگر جنگی جرائم کا بھی الزام: افغان جنگ میں شریک آسٹریلوی فوجی کی کہانی47 سالہ رابرٹس سمتھ پر الزام ہے کہ انھوں نے 2009 سے 2012 کے درمیان افغانستان میں غیر مسلح افغان قیدیوں کی ہلاکت میں کردار ادا کیا، یا تو خود انھیں ہلاک کیا یا اپنے ماتحتوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔
مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر شدید تنقید: فارم 47 کی وجہ سے مہنگائی اور عدم استحکامجمعیت علمائے اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حکومت کو 'فارم 47 کی پیداوار' قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یہ غیر فطری حکمرانی رہے گی، ملک میں مہنگائی کم ہوگی نہ ہی حقیقی استحکام آئے گا۔ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی اور اسے ملک کی سیاسی و معاشی مفلوجی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
مصنوعی مینڈیٹ نے ملک کو مفلوج کر دیا، حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے، مولانا فضل الرحمانجب تک فارم 47 کی غیرفطری حکمرانی رہے گی، تب تک نہ تو مہنگائی کم ہوگی اور نہ ہی حقیقی استحکام آئے گا، سربراہ جے یو آئی
