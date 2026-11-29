مولانا فضل الرحمان کی صحت یاب، ترجمان نے طبی رپورٹس کی تصدیق کردی
جمعیت علمائے اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے مولانا فضل الرحمان کی صحت کے حوالے سے اہم اپڈیٹ دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طبی رپورٹس تسلی بخش ہیں اور رہائش گاہ سے اسپتال منتقلی کے دوران جماعتی ذمہ داران ان کے ہمراہ تھے۔
جمعیت علمائے اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے جےآئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی صحت سے متعلق واضح وضاحت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا چند روز کے مسلسل سفر اور شدید تھکن کی وجہ سے طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تاکہ احتیاطی طبی امداد فراہم کی جا سکے۔
ترجمان کی جانب سے صحت کی تصدیق
اسلم غوری نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی صحت الحمداللہ اب بہتر ہو چکی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ تمام طبی رپورٹس مکمل طور پر تسلی بخش اور کلیئر ہیں۔ ترجمان نے زور دیا کہ مولانا کی موجودہ حالت مستحکم ہے اور ان کی صحت میں کوئی تشویشناک پہلو نہیں رہا ہے۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ملتان انتظامیہ نے نظر بند ہونے کی وجہ سے انہیں رہائش گاہ سے اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اقدام احتیاطی تدابیر کے تحت کیا گیا تھا اور طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد واپسی ممکن ہوئی ہے۔
سفر کی تفصیلات اور پولیس کا روکنا
ترجمان کے مطابق مولانا فضل الرحمان لاہور سے لاڑکانہ کی طرف بذریعہ سڑک سفر کر رہے تھے۔ دورانِ سفر رحیم یار خان کے مقام پر پولیس نے انہیں روکا تھا۔ اس کے بعد ملتان میں ان کی رہائش گاہ تک ان کی حرکت محدود کر دی گئی تھی۔
یہ سفر طویل تھا اور اس دوران مسلسل چلنے کی وجہ سے مولانا کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ طبی خرابی کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں کوئی غیر ضروری خبر بازی سے گریز کیا جا رہا ہے۔
کارکنان سے اپیل اور جماعتی ذمہ داران
اسلم غوری نے کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ مولانا کی صحت سے متعلق غیر ضروری تشویش نہ پھیلائیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر محتاط خبروں سے عوام میں بے وقوفی اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ طبی معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔
جماعتی ذمہ داران حافظ نصیر احرار اور طارق بلوچ سمیت دیگر اہم رہنما موجودہ حالات میں مولانا کے ہمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رہائش گاہ سے اسپتال منتقلی اور واپسی تک تمام ذمہ داران ان کے ساتھ رہے ہیں۔ لہٰذا کارکنان کو کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
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