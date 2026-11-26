مولانا فضل الرحمن کی سرجودہہ کنفرس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان
مولانا فضل الرحمن نے سرجودہہ کنفرس کی پابندی اور کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کردیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں سرجودہہ جائیں گے، جبکہ لاہور پولیس نے عدالت کو بتایا کہ انہیں حراست میں نہیں لیا گیا۔
مولانا فضل الرحمن نے اپنے گھر کی آمد اور روک تھام کے باوجود سرجودہہ جانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کنفرس جاری رکھیں گے۔
سرجودہہ کنفرس اور احتجاج کی تفصیلات
مولانا فضل الرحمن نے ایک بیان میں واضح کیا کہ سرجودہہ میں منعقد ہونے والی کنفرس کو روکنے کی کوششیں ناکام ثابت ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی سے سرجودہہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں چاہے راستے بند ہوں یا کنٹرول پوائنٹس لگے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور کے گھر کے تمام دروازوں پر کنٹینر لگا کر ان کی نقل و حرکت کو محدود کردیا گیا ہے۔Also readسندھ کے چیف منٹر کا بالوچ کالونی میں عمارت گرنے کے بعد افسران کی برطرفی کا حکم
انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سرجودہہ کی طرف جانے والے راستوں اور موٹرویز کو بند کردیا گیا ہے جس سے شہر میں لاک ڈاؤن یا کرफیو جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کنفرس کے ہولڈنگ ایریا کو بھی کنٹرول میں لے لیا ہے، لیکن یہ رکاوٹیں ان کے ارادوں پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔
گرفتاریاں اور کارکنان کے ساتھ سلوک
مولانا فضل الرحمن نے حکومتی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت کے کارکنان کو بے دریغ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق سرجودہہ، خوشاب اور دیگر اضلاع میں پارٹی لیڈران کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک پارٹی کے ورکرز کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جماعت کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کو گھر میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خوشاب کے ضلعی چیف کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ سرجودہہ کے پارٹی چیف کے بیٹا جو کہ وکیل ہے، کو بھی گرفتار کرکے مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا سلوک جمہوری حقوق کے منافی ہے۔
مولانا نے پارٹی کے تمام کارکنان کو اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر پرامن احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کوئٹہ سے لے کر چترال، مکران اور چمن تک پھیل جائے گا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ جماعت صرف اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی
اسی دوران لاہور ہائی کورٹ میں سرجودہہ کنفرس کے حوالے سے مقدمات کی سماعت جاری ہے۔ عدالت نے مولانا فضل الرحمن کی حراست کے حوالے سے جمع کروائے گئے ثبوتوں کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں۔ لاہور کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کو نوٹس جاری کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنا موقف پیش کریں۔
حکومتی وکیل فرخ لوہار نے عدالت کو لکھتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے مولانا فضل الرحمن کو گرفتار نہیں کیا نہ ہی انہیں مطلوب قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ مولانا نے حال ہی میں اپنے گھر سے باہر نکل کر تعزیت کی تھی۔
عدالت کے جج علی ضیا باجوہ نے اس بات پر سوال اٹھایا کہ تعزیت کے حوالے سے کون سا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ سی سی پی او ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوں۔ اس سلسلے میں لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے بھی بتایا ہے کہ انتظامیہ نے مولانا سے کسی طرح کا رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کسی دھمکی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔
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