مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای کا نوٹس اور پولیس کی آمد نے سیاسی کشیدگی بڑھادی ہے، جے یو آئی کا دعویٰ ہراسانی ہے جبکہ حکام کا کہنا ہے یہ قانونی کارروائی ہے۔
جمعیت علما اسلام ف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں رہائش گاہ پر سی ڈی ای کا جاری کردہ نوٹس اور اسلام آباد پولیس کی اہلکاروں کی آمد نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کشیدگی کو اور گہرا کر دیا ہے۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پارلیمنٹ کے اجلاس میں وفاقی وزرا اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان شدید لفظی تبادلہ ہوا تھا، جس کے بعد یہ تنازعہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت کے درمیان ایک بڑے مسئلے کا شکل اختیار کر چکا ہے۔
سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی کی تفصیلات
سی ڈی ای کے ڈپٹی ڈائریکر بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر لان میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نوٹس کے مطابق سی ڈی ای کی اراضی پر گارڈ پوسٹس اور جنریٹر کی تنصیب بھی ان مبینہ خلاف ورزیوں میں شامل ہیں۔ سی ڈی ای نے ہدایت کی ہے کہ یہ مبینہ خلاف ورزیاں پندرہ روز کے اندر ختم کی جائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔Also readNetflix's 'Collision Course' Crime Thriller Tops Global Charts
نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ عدم تعمیل کی صورت میں عمارت سیل کرنے اور مبینہ غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ سی ڈی ای کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹرز میں جہاں کہیں بھی بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، انہیں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق سی ڈی ای کسی شخصیت کو مدنظر رکھ کر کارروائی نہیں کرتا بلکہ جہاں بھی بلڈنگ قوانین یا منظور شدہ نقشے کی خلاف ورزی سامنے آتی ہے وہاں نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔
دوسری جانب اسلام آباد کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سٹی خرم اشرف نے بتایا کہ پولیس گذشتہ رات 'غلط فہمی' کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر پہنچی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر کسی نے ویڈیو وائرل کی تھی جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر انصار الاسلام کے کارکن کچھ لوگوں کو روک کر چیک کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اسی معاملے کی تصدیق کے لیے پولیس کی ٹیم کو مولانا فضل الرحمان کی گلی میں بھیجا گیا تھا، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا۔
جے یو آئی ف کا موقف اور سیاسی ردعمل
جے یو آئی (ف) کا دعویٰ ہے کہ یہ اقدامات مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر تنقید کا نتیجہ ہے اور انھیں 'ہراساں' کرنے کے مترادف ہے۔ جے یو آئی (ف) کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں پولیس اہلکاروں کو مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ جے یو آئی (ف) کے سربراہ کے بیٹے مولانا اسجد محمود نے اس حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا کہ 'پولیس اہلکاروں کا رات گئے مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر آنا ہراساں کرنے کے متردف ہے۔'
جمعیت علمائے اسلام ف کے ترجمان محمد اسلم غوری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر نوٹس اس وقت چسپاں کیے گئے ہیں جب انھوں نے دو روز قبل پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکٹر جی سکس فور کی اسی گلی میں دیگر گھروں کے باہر بھی سکیورٹی گارڈز کے کیبن اور جنریٹر نصب ہیں، تاہم مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے علاوہ کسی اور گھر کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔
آئندہ اقدامات اور قانونی چارہ جوئی
محمد اسلم غوری نے کہا کہ جب تک شہر بھر میں موجود تمام تجاوزات کے خلاف یکساں کارروائی نہیں ہوتی، اس وقت تک مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر موجود مبینہ تجاوزات نہیں ہٹائی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علمائے اسلام کا مدارس چلانے سے کوئی تعلق نہیں اور مدارس کے معاملات وفاق المدارس اور متعلقہ تنظیمیں خود دیکھتی ہیں۔
اس موقع پر انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ (ن) کو اس بات پر تشویش ہے کہ جمعیت علمائے اسلام پنجاب میں بھی اپنی سیاسی بنیادیں مضبوط کر رہی ہے۔ سی ڈی ای کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں کے علاوہ سی ڈی ای کی حدود میں آنے والے مضافاتی علاقوں میں بھی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور متعلقہ افراد کو پندرہ روز کے اندر تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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