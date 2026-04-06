مولانا فضل الرحمان کا مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان

ویب ڈیسک: جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیر کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے مہنگائی ، خاص طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج ی تحریک کا اعلان کیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ نے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا اور موجودہ حکومت اور ریاستی اداروں سے عوام کے عدم اطمینان میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے
“عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے” اور عام شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جے یو آئی (ف) اگلے جمعہ کو ملک بھر میں ضلعی ہیڈکوارٹرز پر احتجاج کرے گی، جبکہ 12 اپریل کو مردان سے احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔\جے یو آئی (ف) کے سربراہ نے حکومت پر “شریعہ کے خلاف” قوانین متعارف کرانے پر بھی تنقید کی، جن میں گھریلو تشدد سے متعلق قانون سازی بھی شامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو بار بار مطالبے کے باوجود پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ فضل نے موجودہ سیٹ اپ کو “جعلی حکومت” قرار دیا۔ انہوں نے گورننس کی حالت پر مزید تنقید کی، جس میں خراب امن و امان اور صوبائی حکام کی جانب سے سکیورٹی آپریشنز سے متعلق متضاد پالیسیوں کا ذکر کیا۔ خارجہ پالیسی پر، انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کی قیادت بیرونی اثر و رسوخ میں ہے، امریکہ کے کردار اور اسرائیل کی حمایت پر تنقید کرتے ہوئے، جاری علاقائی تنازعات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے مغربی اور مشرقی سرحدوں کی بندش پر بھی تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ اس سے تجارت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ انتخابی عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے، فضل الرحمان نے 2024 کے انتخابات میں بے ضابطگیوں کے الزامات کو دہرایا، اور دعویٰ کیا کہ نتائج ووٹرز کے اصل مینڈیٹ کی عکاسی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت مہنگائی، گورننس اور قانون سازی سمیت مختلف مسائل پر آواز اٹھاتی رہے گی، اور مزید کہا کہ جے یو آئی (ف) کی جدوجہد اس کے نظریاتی موقف پر مبنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم لیوی ٹیکس چیلنج پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز نے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لیے ماحول دوست الیکٹرک گاڑیاں لانچ کیں۔\مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور عوام بدحال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو ظالمانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی (ف) عوام کے حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتی رہے گی اور حکمرانوں کو عوام کے مسائل کا احساس دلائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جے یو آئی (ف) ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی اور عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کو معاشی اور سیاسی بحران میں دھکیل دیا ہے اور اس کی نااہلی کی وجہ سے عوام مسائل کا شکار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جے یو آئی (ف) عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں اور عوام کو متحد ہو کر حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی (ف) ایک جمہوری اور آئینی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور اس جدوجہد میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی
