مولانا فضل الرحمان کا مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان اور امت مسلمہ کے اتحاد کی اپیل

مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں وحدت امت کانفرنس کے دوران مہنگائی کے خلاف 22 مئی کو ملک گیر مظاہروں کا اعلان کیا اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے عرب ممالک سے اتحاد کی اپیل کی۔
کراچی میں منعقدہ وحدت امت کانفرنس کے موقع پر جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے امت مسلمہ کی موجودہ حالت زار پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے عالم اسلام عالمی بربریت اور ظلم کا شکار ہے جہاں امریکہ اور مغربی طاقتیں مسلمانوں کے ممالک میں بارود کی بارش کر رہی ہیں۔ انہوں نے افغانستان، عراق اور لیبیا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان ممالک پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر انہوں نے افسوس کیا کہ پوری دنیا خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی اور امت مسلمہ کا ضمیر سویا رہا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اب یہ آگ ایران تک پہنچ چکی ہے اور اگر اسرائیل نے ایران پر قبضہ کر لیا تو وہ جلد ہی پاکستان کے دروازے پر ہوگا کیونکہ ان کی نظریں حرمین الشریفین پر ہیں۔ انہوں نے عرب ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی انائیں چھوڑ کر ایک متحدہ دفاعی قوت بنیں تاکہ امت کا دفاع کیا جا سکے۔ قومی سیاست اور اندرونی معاملات پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان اس وقت شدید قومی یکجہتی کے فقدان کا شکار ہے جبکہ جمعیت علمائے اسلام ہمیشہ سے اتحاد کی مثال رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ نفرت اور تعصب کی سیاست کے خلاف ہیں اور اختلاف رائے کو شائستگی کے ساتھ حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے آئین کی بالادستی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ آئین توڑتے ہیں وہ ملک کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے دفاعی اداروں کے لیے احترام کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی خبردار کیا کہ جمعیت علمائے اسلام کو مدمقابل لانے کی کوشش کرنے والے اپنی ہلاکت کا اعلان کریں گے کیونکہ یہ ایک مؤثر سیاسی قوت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جمہوری نظام کے تحت الیکشن لڑنے کے باوجود انہیں دھاندلی کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر کیا گیا اور دوسری طرف بعض قوتیں ان پر کفر کے فتوے لگا رہی ہیں۔ انہوں نے باجوڑ، کرم، وزیرستان اور مہمند میں علما کو نشانہ بنانے پر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں سیکھا۔ معاشی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکمران اپنی خارجہ پالیسی کو درست کریں کیونکہ چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے اور اگر آبنائے ہرمز بند ہو گیا تو ملک کی حالت مزید ابتر ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومتی اقدامات کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران کے ساتھ تیل کی درآمدات کا معاہدہ کیا جائے تاکہ مہنگائی میں کمی لائی جا سکے۔ انہوں نے سندھ کی صورتحال پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ سندھ ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے اور وہاں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان کے استثنیٰ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا ان کے خلاف کبھی مقدمہ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے مدارس پر لگائی گئی پابندیوں اور اداروں کی نجکاری کے عمل کو ملک کے مفاد کے خلاف قرار دیا۔ آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچہ انہوں نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی وجہ سے اپنے احتجاج ملتوی کیے تھے لیکن اب عوام کے دکھوں کو دیکھتے ہوئے 22 مئی کو ملک بھر کے تمام ضلعی ہیڈکوارٹرز میں مہنگائی کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب فیصلے ایوانوں میں نہیں بلکہ میدانوں میں ہوں گے کیونکہ عوام اب مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ انہوں نے 4 جون کو پشین میں ایک بڑے جلسے کے انعقاد کا بھی اعلان کیا اور مطالبہ کیا کہ ملک میں امن، روزگار اور تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں اور مہنگائی کو فوری طور پر کم کیا جائے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ ہر حال میں عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے.
