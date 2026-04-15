مولانا فضل الرحمان کا اسلامی بلاک کے قیام اور مسلم اُمہ کی وحدت پر زور

جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مستقبل میں امن کی تمنا کے ساتھ اسلامی بلاک کا قیام ان کی خواہش ہے۔ انہوں نے اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ اگر مسلم حکمران متحد نہ ہوئے تو وہ مسلسل دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں گے اور اپنے قدرتی وسائل سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی قیادت میں آئے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس اہم ملاقات میں دونوں شخصیات نے خطے کی موجودہ صورتحال اور امریکہ ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان کے امریکہ ایران جنگ کے بارے میں مضبوط اور جاندار موقف پر ایرانی قوم کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام، علماء اور مختلف طبقہ فکر کی جانب سے ایران کے لیے جو مضبوط اور متوازن موقف اپنایا گیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی میزبانی پاکستان کا اعزاز ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کی توقع اور مستقل امن کی تمنا کے ساتھ اسلامی بلاک کے قیام کو اپنی دیرینہ خواہش قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی بلاک کا قیام جمعیت علمائے اسلام کے منشور کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے موجودہ حالات سے اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو سبق سیکھنے کی تلقین کی کہ وحدت کے بغیر وہ ہمیشہ کمزور رہیں گے اور اپنے وسائل پر خود مختار نہیں بن سکیں گے۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسلامی ممالک کی خود مختاری کا احترام اور فلسطین کی آزادی ان کے پیش نظر اہم اہداف ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلم اُمہ کا مل بیٹھ کر مشترکہ قوت سے اپنے مسائل کو حل کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ نے مزید کہا کہ قبلہ اول بیت المقدس کا تحفظ اور اسرائیل کے ناجائز قبضے سے اسے آزاد کرانا ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے مولانا فضل الرحمان کے خیالات سے مکمل اتفاق کیا اور ان کے مؤقف کی تائید کی۔ انہوں نے امریکی جارحیت کے مقابلے میں جمعیت علمائے اسلام اور مولانا فضل الرحمان سمیت پاکستانی عوام کی جانب سے ایران کی حمایت پر گہرے شکر کا اظہار کیا۔ یہ ملاقات اسلام آباد میں ہوئی جس میں امریکہ ایران جنگ کے اثرات، مضمرات اور دیگر اہم امور پر تفصیلی نشست ہوئی
مولانا فضل الرحمان اسلامی بلاک مسلم اُمہ ایرانی سفیر امریکہ ایران تعلقات