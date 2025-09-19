مولانا فضل الرحمان کا قومی سطح پر باہمی اعتماد پیدا کرنے پر زور

جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی مسائل پر قابو پانے کے لیے قومی سطح پر باہمی اعتماد پیدا کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے تمام فریقین کو مل کر کام کرنے کی اپیل کی۔
کراچی (دنیا نیوز) – جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے جمعہ کے روز کہا کہ قومی سطح پر باہمی اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا نیوز کے مطابق، کراچی میں امن مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ اداروں کو عوام کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور مزید کہا کہ قومی سطح پر باہمی اعتماد ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک معاشی بحران سے دوچار ہے، جس کی نشاندہی زیادہ مہنگائی، قرضوں اور غیر مستحکم ترقی سے ہوتی ہے۔ جے یو آئی (ف) کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان
معاشی طور پر زوال پذیر ہے جبکہ دیگر علاقائی ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کا آئین چاروں صوبوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن جب چاہا جائے اس کی شکل بدل دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد سے جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ مختلف معاملات پر اختلافات کے باوجود، ہم سب قومی سلامتی کے معاملے پر متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت امن کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتی۔ ملک میں امن اور استحکام کے لیے تمام فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ معاشی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ تمام فریقین مل بیٹھیں اور ملک کے مفاد میں فیصلے کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ ہمیشہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور عوام کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک کو متحد کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہو گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے جمعہ کو کراچی میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کا واحد حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، ادارے اور عوام مل کر بیٹھیں اور ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے کریں۔ مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے جمہوریت، آئین اور عوام کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہی وہ واحد راستہ ہے جو ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور عوام کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو چلانے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے اور کسی کو بھی عوام کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ وہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں، اداروں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور ملک کو ایک خوشحال اور مستحکم ملک بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آخر میں، مولانا فضل الرحمان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر ایک بہتر پاکستان بنانا ہے
مولانا فضل الرحمان جے یو آئی (ف) معاشی بحران قومی سلامتی جمہوریت باہمی اعتماد