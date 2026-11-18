مولانا فضل الرحمٰن کے قریبی ساتھی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری
مولانا فضل الرحمٰن کے قریبی ساتھی مفتی ابرار کے خلاف سیکٹر آئی نائن فور میں ہونے والے ہنگامہ خیز واقعات کے پیش نظر عدالت نے ناقابل ضمانت گرفتاری کا وارنٹ جاری کردیا ہے۔
جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن کے قریبی ساتھی مفتی ابرار کے خلاف اسلام آباد کی عدالت نے سخت گیر کارروائی کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ہے۔ اس اہم سیاسی اور قانونی تطورات کے پس منظر میں اسلام آباد پولیس نے مفتی ابرار کی فوری گرفتاری کے لیے شہر بھر میں چھاپوں کی مہم تیز کر دی ہے۔
ایف آئی آر میں درج سنگین الزامات کی تفصیلات
مفتی ابرار کے خلاف سیکٹر آئی نائن فور میں واقع فاروق اعظم مسجد کے قریب ہونے والے تنازعہ کی بنیاد پر ایف آئی آر نمبر 1212/26 درج کی گئی ہے۔ مقدمے کے مطابق، جے یو آئی (ف) کے کارکنان نے بغیر کسی پیشگی اجازت کے غیر قانونی اجتماع منعقد کیا، جس کے نتیجے میں سڑکیں بند ہو گئیں۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
پولیس کی جانب سے اس غیروقانونی حرکت کو روکنے کی کوشش کی گئی تو مبینہ طور پر کارکنان نے اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ مقدمے میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ اسلحے کے زور پر عام شہریوں اور مسافروں کو بھی خطرہ پیدا کیا گیا۔
انسداد دہشت گردی عدالت کا سخت فیصلہ
اس سنگین واقعے پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، جہاں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت اسلام آباد نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیا۔ عدالت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 سمیت دیگر متعدد سنگین دفعات کے تحت مفتی ابرار کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔
عدالت کے اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی ابرار کو ضمانت پر رہا کرنا اب ممکن نہیں اور انہیں فوری طور پر حوالات میں بھیجا جائے گا۔ عدالتی حکم کے بعد ازلی طور پر ان کی گرفتاری کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
پولیس کی جانب سے چھاپوں کی مہم جاری
وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہی اسلام آباد پولیس نے فوری عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور مفتی ابرار کو تلاش کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے۔ تاہم، ابھی تک فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق مفتی ابرار پولیس کے ہاتھوں نہیں آئے اور وہ گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں، لیکن مذکورہ شخص کے موجودہ مقام کی تلاش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس عمل میں کسی تاخیر یا رکاوٹ کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔
عوامی املاک اور قانون کی بالادستی کے تحفظ کا مطالبہ
مقدمے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ واقعے کے دوران سرکاری امور میں مداخلت کی گئی اور اہلکاروں کو فرائض کی انجام دہی سے روکا گیا۔ عام شہریوں، مسافروں اور قریبی رہائشی فلیٹس کے مکینوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہوا تھا، جس پر بھی عدالت نے غور کیا۔
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