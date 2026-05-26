مومنہ اقبال اور ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے نئے دعوؤں کا جواب دیتے ہیں

اداکارہ مومنہ اقبال اور ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے درمیان ایک نئے دعویٰ سامنے آیا ہے۔ مومنہ اقبال نے کہا کہ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور انہیں کس طرح ہراساں کیا جارہا ہے۔ ثاقب چدھڑ نے مومنہ اقبال کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ ایم پی اے ثاقب چدھڑ نے مومنہ کے شوہر حمزہ حبیب کے بارے میں ایک اور دعویٰ کر دیا ہے۔
شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ مومنہ اقبال نے لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے نئے دعوؤں کا جواب دے دیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال اس وقت پی ایم ایل این کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے خلاف اپنی جنگ کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ دونوں نے مبینہ طور پر ڈیٹنگ کی اور پھر بریک اپ ہو گیا۔ مومنہ اقبال نے کہا کہ محمد حمزہ حبیب سے رشتہ طے ہونے کے بعد دھمکیاں دی گئیں۔ اداکارہ نے انکشاف کیا تھا کہ انہیں کس طرح ہراساں کیا جارہا ہے۔ ثاقب چدھڑ نے مومنہ اقبال کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ ان کے وکیل نے کہا کہ مومنہ نے ان سے مالی فائدہ اٹھایا ہے اور وہ صرف اپنے تحائف کی بات کر رہی ہے اور اگر وہ کسی اور سے شادی کر لے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایم پی اے نے مومنہ کے شوہر حمزہ حبیب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے۔ثاقب چدھڑ نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ حمزہ حبیب انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن حمزہ اب بھی اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جو انہوں نے مومنہ کو تحفے میں دی تھی۔ اداکارہ نے انسٹاگرام اسٹوری میں جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پیسوں پر پورا ملک چل رہا ہے۔ پہلے اس نے فارچیونر کا دعویٰ کیا اور اب وہ اس کی دوسری کار کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے ہر ایک کو کار ملنی چاہئے وہ ان سے رابطہ کرے یہ اپنا دل گردہ بیچ کر بھی دیں۔کاکروچ پارٹی سے متعلق دھرو رَاٹھی سے منسوب وائرل ویڈیو کا سچ سامنے آگی.
شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ مومنہ اقبال نے لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے نئے دعوؤں کا جواب دے دیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال اس وقت پی ایم ایل این کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے خلاف اپنی جنگ کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ دونوں نے مبینہ طور پر ڈیٹنگ کی اور پھر بریک اپ ہو گیا۔ مومنہ اقبال نے کہا کہ محمد حمزہ حبیب سے رشتہ طے ہونے کے بعد دھمکیاں دی گئیں۔ اداکارہ نے انکشاف کیا تھا کہ انہیں کس طرح ہراساں کیا جارہا ہے۔ ثاقب چدھڑ نے مومنہ اقبال کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ ان کے وکیل نے کہا کہ مومنہ نے ان سے مالی فائدہ اٹھایا ہے اور وہ صرف اپنے تحائف کی بات کر رہی ہے اور اگر وہ کسی اور سے شادی کر لے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایم پی اے نے مومنہ کے شوہر حمزہ حبیب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے۔ثاقب چدھڑ نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ حمزہ حبیب انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن حمزہ اب بھی اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جو انہوں نے مومنہ کو تحفے میں دی تھی۔ اداکارہ نے انسٹاگرام اسٹوری میں جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پیسوں پر پورا ملک چل رہا ہے۔ پہلے اس نے فارچیونر کا دعویٰ کیا اور اب وہ اس کی دوسری کار کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے ہر ایک کو کار ملنی چاہئے وہ ان سے رابطہ کرے یہ اپنا دل گردہ بیچ کر بھی دیں۔کاکروچ پارٹی سے متعلق دھرو رَاٹھی سے منسوب وائرل ویڈیو کا سچ سامنے آگی
مومنہ اقبال ایم پی اے ثاقب چدھڑ دھمکیاں ہراساں لاگال کارروائی حمزہ حبیب