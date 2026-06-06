مومنہ اقبال کے مبینہ ہراسانی کیس اور شادی کی تقریبات پر رِمشا اقبال کے انکشافات

اداکارہ مومنہ اقبال ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے ساتھ مبینہ ہراسانی کیس کے باعث خبروں میں زیر بحث ہیں۔ ان کی شادی کی تقریبات اور executable معاملات پر ان کی بہن رِمشا اقبال نے اہم انکشافات کرتے ہوئے حقیقت واضح کر دی ہے۔ رِمشا نے این سی سی آئی اے کی جانب سے ملزم پر مقدمہ درج ہونے کی تصدیق کی اور بتایا کہ ملزم کے پاس مومنہ کی کوئی ذاتی ویڈیوز نہیں ہیں۔ انہوں نے شادی کی تقریبات کو صرف نکاح کی خوشی سے منسلک قرار دیا اور بتایا کہ رخصتی کا عمل ہوا نہیں، تقریب نومبر یا دسمبر میں ہو سکتی ہے۔ رِمشا نے بھی یہ کہا کہ کیس کے دباؤ سے مومنہ ذہنی تنگی کا شکار ہیں۔
اداکارہ مومنہ اقبال ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے ساتھ مبینہ ہراسانی کیس کے باعث خبروں کی زینت بنا ہوئی ہیں۔ ان کی شادی کی تقریبات اور ان سے جڑے معاملات پر ان کی بہن رِمشا اقبال نے اہم انکشافات کرتے ہوئے حقیقت واضح کر دی ہے۔ رِمشا اقبال نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ این سی سی آئی اے کی جانب سے ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ مطمئن ہیں کیونکہ یہ کیس مضبوط شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے پاس مومنہ کی کوئی ذاتی یا نجی ویڈیوز موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف ایڈہاک کی بنیاد پر جعلی ویڈیوز بنا کر انہیں وائرل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ شادی کی تقریبات کے حوالے سے پھیلنے والی مختلف چہ مگوئیوں پر وضاحت دیتے ہوئے رِمشا اقobal نے کہا کہ تمام تقریبات دراصل نکاح کی خوشی میں منعقد کی گئی تھیں۔ ان کے مطابق مومنہ کا رخصتی کا عمل ابھی نہیں ہوا اور یہ تقریب ممکنہ طور پر نومبر یا دسمبر میں منعقد کی جائے گی۔ رِمشا نے واضح کیا کہ موجودہ تمام تقریبات صرف نکاح کی خوشی کے طور پر کی گئیں جبکہ کیس کے دباؤ کے باعث مومنہ ایک مشکل ذہنی کیفیت سے بھی گزری ہے.
اداکارہ مومنہ اقبال ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے ساتھ مبینہ ہراسانی کیس کے باعث خبروں کی زینت بنا ہوئی ہیں۔ ان کی شادی کی تقریبات اور ان سے جڑے معاملات پر ان کی بہن رِمشا اقبال نے اہم انکشافات کرتے ہوئے حقیقت واضح کر دی ہے۔ رِمشا اقبال نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ این سی سی آئی اے کی جانب سے ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ مطمئن ہیں کیونکہ یہ کیس مضبوط شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے پاس مومنہ کی کوئی ذاتی یا نجی ویڈیوز موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف ایڈہاک کی بنیاد پر جعلی ویڈیوز بنا کر انہیں وائرل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ شادی کی تقریبات کے حوالے سے پھیلنے والی مختلف چہ مگوئیوں پر وضاحت دیتے ہوئے رِمشا اقobal نے کہا کہ تمام تقریبات دراصل نکاح کی خوشی میں منعقد کی گئی تھیں۔ ان کے مطابق مومنہ کا رخصتی کا عمل ابھی نہیں ہوا اور یہ تقریب ممکنہ طور پر نومبر یا دسمبر میں منعقد کی جائے گی۔ رِمشا نے واضح کیا کہ موجودہ تمام تقریبات صرف نکاح کی خوشی کے طور پر کی گئیں جبکہ کیس کے دباؤ کے باعث مومنہ ایک مشکل ذہنی کیفیت سے بھی گزری ہے
ت مق Disclosed مومنہ اقبال رِمشا اقبال ایم پی اے ثاقب چدھڑ نکاح