موٹروے ایم 2، ایم 3، ایم 4 اور ایم 11 پر شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک کی بندش
پنجاب کے اہم موٹرویز ایم 2، ایم 3، ایم 4 اور ایم 11 پر شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک کی بندش کر دی گئی ہے۔ موٹروے پولیس کا کہ ہے کہ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے۔
شدید دھند کی وجہ سے پنجاب کے چار اہم موٹرویز ایم 2، ایم 3، ایم 4 اور ایم 11 کے مختلف حصوں کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ موٹروے پولیس نے شہریوں کو فوری طور پر غیر ضروری سفر سے پرہیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے تاکہ جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
موٹرویز ایم 2 اور ایم 11 پر بندش کی تفصیلات
ترجمان موٹروے پولیس سید عمران احمد نے تصدیق کی ہے کہ موٹروے ایم 2 کا وہ حصہ جو لاہور سے ہرن مینار تک جاتا ہے، دھند کی وجہ سے بند ہے۔ اسی طرح لاہور سے سیالکوٹ تک جانے والی موٹروے ایم 11 پر بھی ٹریفک کو روک دیا گیا ہے جس سے مقامی شہری اور مسافر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔Also readپی ٹی اے نے 16 شہروں میں 226 موبائل سائٹس کی نگرانی کی، ٹیلی کمیونیشن معیار بہتر بنانے کی کوشش
سید عمران احمد کے مطابق یہ بندش عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ دھند کے موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ممکن ہو تو صرف دن کی روشنی میں سفر کو ترجیح دیں تاکہ حادثات کا امکان کم ہو سکے۔
موٹرویز ایم 3 اور ایم 4 پر ٹریفک کی پابندیاں
لاہور سے جڑانوالہ تک جانی والی موٹروے ایم 3 پر بھی شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی معطل کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق یہ اقدام دھند کی وجہ سے کیے گئے ہیں تاکہ بڑے حادثات کو روکا جا سکے۔
فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک جانے والی موٹروے ایم 4 پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد سے عبدالحکیم تک جانے والے حصے پر صرف ہیوی ٹریفک کے لیے خصوصی پابندی لگا دی گئی ہے جس سے لوڈ ٹرانسپورٹ کو شدید رکاوٹوں کا سامنا ہے۔
موٹروے پولیس کی جانب سے محفوظ سفر کے مشورے
موٹروے پولیس نے محفوظ سفر کے لیے صبح دس بجے سے شام چھ بجے تک کے اوقات کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے ڈرائیورز کو ہدایت کی ہے کہ دوران سفر اپنی رفتار کم رکھیں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ اگر کوئی ناگہانی صورت حال پیدا ہو تو اس کا سامنا کیا جا سکے۔
ترجمان سید عمران احمد نے وضاحت کی کہ دھند میں غیر ضروری اوور ٹیکنگ اور اچانک بریک لگانے سے گریز کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنی چاہییں اور ساتھ ہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور وائپرز کو ہمیشہ درست حالت میں رکھنا ضروری ہے۔
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