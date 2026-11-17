موٹر وے ایم 4 دھند کی وجہ سے بند، پولیس کی حفاظتی ہدایات
پنڈی بھٹیاں سے شورکوٹ تک موٹر وے ایم 4 دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے سفر کی حفاظتی ہدایات جاری کر دیں۔
موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن نے شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے ایم 4 کی ٹریفک بند کر دی ہے۔ اس بندش کا سیکشن پنڈی بھٹیاں سے شروع ہو کر عبدالحکیم اور عبدالحکیم سے گزر کر شورکوٹ تک پھیل جاتا ہے۔ مسافروں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔
موٹروے ایم 4 بندش کی تفصیلات
ترجمان موٹر وے کے مطابق دھند کی وجہ سے پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور عبدالحکیم سے شورکوٹ تک موٹر وے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ اس فیصلے کا مقصد عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ترجمان نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شدید دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
محفوظ سفر کے لیے اہم ہدایات
ترجمان موٹر وے نے واضح ہدایت کی ہے کہ دھند کے موسم میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سفر کرنا زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ مسافروں کو دن کی روشنی میں سفر کو ترجیح دینا چاہیے۔ ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین کی پابندی اور رفتار کم رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
ڈرائیورز کے لیے حفاظتی اقدامات
دورانِ سفر گاڑی کی رفتار کم رکھنے اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہے۔ موٹر وے پولیس نے ڈرائیورز کو غیر ضروری اوورٹیکنگ اور اچانک بریک لگانے سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔ فوگ لائٹس اور ہیڈ لائٹس استعمال کرنا ضروری ہے۔
گاڑی کی چیک اپ اور وائپرز
گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور وائپرز کو درست رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لین کی پابندی کرنا بھی ڈرائیورز کے لیے ناگزیر ہے۔ موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن نے ان تمام ہدایات کی پابندی پر زور دیا ہے۔
سفر کی احتیاطی تدابیر
شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دھند کے موسم میں احتیاط برتیں۔ غیر ضروری سفر سے گریز کر کے مسافر اپنی جان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ موٹر وے ایم 4 کی بندش کے نفاذ کے بعد ٹریفک کی روانی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
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