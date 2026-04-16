موٹروے پر مسافر بس میں آگ، خوش قسمتی سے تمام مسافر محفوظ

ایم-5 موٹروے پر لاہور سے کراچی جانے والی مسافر بس میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی، موٹروے پولیس کی بروقت کارروائی اور ریسکیو آپریشن سے تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں، بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوگئی۔
ایم-5 موٹروے کے ملتان سیکٹر میں ایک بڑا حادثہ خوش قسمتی سے ٹل گیا جب ایک مسافر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ سنٹرل ریجن کے ترجمان سید عمران احمد نے بتایا کہ بس میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، تاہم موٹروے پولیس کی جانب سے فوری رسپانس اور بروقت کارروائی کے نتیجے میں بس کے تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ترجمان کے مطابق، موٹروے پولیس اور ایف ڈبلیو او (فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن) کی مشترکہ کوششوں سے آگ پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ اگرچہ بس آگ کی شدت سے مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی، جس سے مالی نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن سب سے اہم انسانی جانیں محفوظ رہیں۔ یہ واقعہ ظاہر پیر کے قریب اس وقت پیش آیا جب بس لاہور سے کراچی کی جانب سفر کر رہی تھی۔ موٹروے پولیس نے فوری طور پر حکمت عملی اپناتے ہوئے ٹریفک کو متبادل راستوں سے رواں دواں رکھا تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ رفیق احمد اور ان کی متعلقہ موبائل ٹیمیں موقع پر موجود رہیں اور صورتحال کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا۔
ترجمان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ موٹروے پولیس کی 130 ہیلپ لائن پر اطلاع ملتے ہی فوری طور پر ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ تمام تر حفاظتی اقدامات اور پروٹوکولز (ایس او پیز) کے مطابق انجام دیے گئے تاکہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر موٹروے پولیس کی مستعدی اور پیشہ ورانہ رویے کی تعریف کی گئی جس نے ایک بڑے المیے کو رونما ہونے سے روکا۔
اس واقعے کے بعد، متعلقہ حکام نے بس کے حادثے کی وجوہات کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے اور حفاظتی تدابیر کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ یہ واقعہ سڑکوں پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی مشکوک صورتحال میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔
