موٹروے ایم فور فیصل آباد پنڈی بھٹیاں بند، سنگ بنیاد کراچی اور اسلام آباد
موٹروے ایم فور کے فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک حصے شدید دھند کی وجہ سے بند۔ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نئے مرکز کی بنیاد رکھی۔
موٹروے ایم فور کے فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک والا حصہ شدید دھند کی صورتحال کی وجہ سے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ موٹروے پولیس کے ترجمان سنٹرل ریجن نے تصدیق کی ہے کہ اس بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ ترجمان نے شہریوں کو واضح ہدایت دی ہے کہ وہ دھند کے موسم میں غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔
موٹروے ایم فور کی بندش اور محفوظ سفر کے اقدامات
موٹروے پولیس کے ترجمان سنٹرل ریجن نے بتایا کہ ایم فور کے دیگر تمام حصے شمالی اور جنوبی دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے کھلے ہیں۔ صرف فیصل آباد اور پنڈی بھٹیاں کے درمیان والا خاص راستہ ہی اس خطرناک موسم کی وجہ سے بند ہے۔ ڈرائیوروں کو سفر سے قبل اپنی گاڑی کی فوگ لائٹس، ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور وائپرز کی درستگی یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
ترجمان کے مطابق دھند کے موسم میں دن کی روشنی میں سفر کرنا بہتر ہے۔ صبح کے 10 بجے سے شام کے 6 بجے تک سفر کرنا نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والوں کو رفتار کم رکھنے، اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے اور لین کی پابندی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غیر ضروری اوور ٹیکنگ اور اچانک بریک لگانے سے گریز کرنا ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے۔
اسلام آباد میں محسن نقوی کا نیا مرکز اور این ڈی ایم اے کی تجاویز
اسلام آباد میں وفاقی وزیر محسن نقوی نے کنونشن و ایکسپو سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ یہ نیا مرکز تعمیر ہونے میں 6 سے 7 ماہ کا وقت لے گا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے نئے سہولتوں کی تعمیر کو علاقے کی ڈولپمنٹ میں اہم قدم قرار دیا۔ یہ منصوبہ شہریوں کے لیے جدید بین الاقوامی معیار کی میزبانی کی سہولیات فراہم کرے گا۔
اسی دوران چیئرمین این ڈی ایم اے نے موسم سرما کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو فوری تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سردیوں میں آنے والے طوفانوں اور دھند جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کر لیے جائیں گے۔ متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں مشقوں کا اہتمام کریں۔
کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر بھرپور کارروائی
کراچی میں عمارت گرنے کے خطرناک واقعے پر انتظامیہ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس بی سی اے نے اس سلسلے میں 6 افسران کو بھی معطل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزیوں اور سستی مواد کے استعمال کی وجہ سے سامنے آئی ہے۔ ایس بی سی اے نے مزید جائزوں کا اعلان کیا ہے تاکہ ایسے واقعات کا دہراؤ نہ ہو۔
یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ عوامی تحفظ اور شہری ڈولپمنٹ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ موٹروے پولیس کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کا اطلاق انڈسٹریل زونز اور شہری آبادی دونوں پر ہوتا ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ سیکیورٹی گائیڈ لائنز کو سختی سے اپنائیں اور محکمہ جات کے تعاون سے محفوظ ماحول قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
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