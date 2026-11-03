موچکو میں سعد ظفر کا قتل، ایف آئی آر درج اور تفتیش کا حکم
موچکو پولیس نے ایدھی قبرستان روڈ پر سعد ظفر کے قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ تفتیش انچارج سی آئی سی کیماڑی ڈویژن کے سپرد، نامعلوم ملزم خلاف کارروائی شروع۔
موچکو پولیس نے کراچی کے علاقے ایدھی قبرستان روڈ پر پیش آنے والے ایک واقعے کی تحقیقات شروع کی ہے جس میں 40 سالہ سعد ظفر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مقامی پولیس نے اس سانحے کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات اٹھائے ہیں۔
واقعے کی تفصیلات اور ایف آئی آر کی اندراجات
پولیس کے مطابق، واقعے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 589 سال 2026 کی تاریخ 3 نومبر کو درج کی گئی۔ یہ مقدمہ قانون کی دفعہ قتل کے تحت مدعی کی درخواست پر درج کیا گیا ہے۔ مدعی کی طرف سے دی گئی معلومات کی روشنی میں قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔Also readماورائی تجربات کی سائنسی وضاحت: پروفیسر کرسٹین سممنڈز مور کا تجزیہ
مدعی کی طرف سے ملزم کے خلاف الزامات
مقدمے میں مدعی بننے والے طیب ظفر نے بیان دیا ہے کہ ان کا بڑا بھائی سعد ظفر، جو کہ 39 سے 40 سال کے درمیان عمر کا تھا، اپنی معمول کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سعد ظفر والد حیات اور والدہ فوتہ کی حیثیت رکھتے تھے۔
طیب ظفر نے مزید وضاحت کی کہ سعد ظفر شادی شدہ تھے اور ان کے دو بچے ہیں۔ مدعی نے بتایا کہ 2 نومبر کی شب اسے گھر پر موجودہ تھے کہ انہیں فون کے ذریعے اطلاع ملی کہ ان کے بھائی کو گولی لگی ہے۔
اطلاع ملنے پر مدعی اور دیگر رشتہ دار سول اسپتال کراچی پہنچے جہاں انہوں نے سعد ظفر کی لاش دیکھی۔ مدعی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں اور نارتھ ناظم آباد میں رہائش پذیر ہیں۔
قتل کی جگہ اور حملے کی تفصیلات
مدعی کی بیان کے مطابق، واقعہ 2 نومبر کی رات تقریباً پانچ بجے کے قریب پیش آیا۔ سعد ظفر اپنی کار نمبر BUQ507 پر سوار ہو کر اپنے آفس ماڑی پور کی طرف جا رہے تھے۔
ان کی گاڑی موچکو کے علاقے میں ایدھی قبرستان اور طلائوس بابا قبرستان کے قریب منہ اسپار کو روڈ پر موجود تھی۔ اسی مقام پر نامعلوم شخص یا اشخاص نے اسلحہ آتشیں سے فائرنگ کر کے سعد ظفر کو نشانہ بنایا۔
مدعی کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ کسی نامعلوم رنجش یا دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ نامعلوم ملزم یا ملزمان نے جان لیوا حملہ کیا جس کے نتیجے میں سعد ظفر کی موت واقع ہوئی۔
پولیس کی تفتیش اور آئندہ کارروائی
پولیس نے مقدمہ تحت دفعہ 302 اور 34 ت پ کے نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا ہے۔ قانونی کارروائی اور مدعی کے بیان کی روشنی میں اس مقدمے کو درج کیا گیا ہے۔
پولیس نے مختلف پہلوؤں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ واقعے کی مزید تفتیش انچارج سی آئی سی کیماڑی ڈویژن کراچی کے سپرد کر دی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔
پولیس کی ٹیم نے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا کام شروع کر دیا ہے۔ اب تک ملزم کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ تفتیشی افسران کی کوشش ہے کہ وہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کریں اور قانون کے کٹہرے میں لائیں۔
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