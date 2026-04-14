موچکو پولیس کا بڑا کارنامہ: اربوں روپے مالیت کی ایرانی کرنسی اسمگلنگ ناکام، 9 ملزمان گرفتار

موچکو پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 29 ارب روپے مالیت کی ایرانی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، 9 ملزمان گرفتار، ایف آئی اے کے حوالے، وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے شاباش۔
موچکو پولیس نے اربوں روپے مالیت کی ایرانی کرنسی کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 3 خواتین سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ ترجمان کیماڑی پولیس کے مطابق، موچکو پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ بلوچستان سے کراچی آنے والی دو گاڑیوں میں بڑی مقدار میں ایرانی کرنسی اسمگل کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں گاڑیوں کو روکا اور تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران گاڑیوں میں چھپائی گئی 236 بنڈل ایرانی کرنسی برآمد ہوئی، جس کی مجموعی مالیت 29 ارب 69 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ اسمگلروں نے کرنسی کو گاڑیوں اور اسپیئر ویل میں مہارت سے چھپا رکھا تھا۔ پولیس نے دونوں گاڑیوں میں سوار 3 خواتین سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کیا اور دونوں گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے۔
کیماڑی پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزمان، برآمد کی جانے والی ایرانی کرنسی اور گاڑیوں کو قانونی کارروائی کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں ایس ایچ او موچکو اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کیماڑی نے تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاالحسن لنجار نے بھی پولیس ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ یہ ایک قابل تعریف کارروائی ہے جو بین الصوبائی اسمگلنگ کے خلاف جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کرنسی اسمگلنگ کے خلاف صوبے بھر میں مؤثر کریک ڈاؤن جاری رکھے گی اور اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث کسی بھی شخص کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ ضیاالحسن لنجار نے پولیس اور متعلقہ اداروں کو سرحدی اور داخلی راستوں کی نگرانی کو مزید سخت کرنے اور مشتبہ نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔
اس کے علاوہ، کراچی کے علاقے سعود آباد میں پولیس نے ایک شہری کو گاڑی سمیت اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اغواکاروں کو گرفتار کیا اور مغوی کو بحفاظت بازیاب کروالیا۔ یہ واقعہ پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری کارروائیوں کا حصہ ہے۔ پولیس نے اغواکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ یہ کامیابی کراچی پولیس کی جانب سے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا شخص کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے۔
موچکو پولیس کی جانب سے کی جانے والی حالیہ کارروائی اور سعود آباد میں اغوا کی کوشش ناکام بنانے کے واقعات پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرائم کے خلاف جنگ میں ان کی لگن کا ثبوت ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ شہر میں امن و امان کی بحالی اور جرائم پیشہ افراد کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کو ملزمان کی حوالگی اور قانونی کارروائی کی تکمیل اسمگلنگ کے خلاف جاری کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایف آئی اے اس معاملے کی مکمل چھان بین کرے گی اور اسمگلنگ میں ملوث دیگر افراد کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی۔
اس کے علاوہ، حکومت نے کرنسی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان اقدامات میں سرحدی علاقوں میں نگرانی کے نظام کو بہتر بنانا، انٹیلی جنس معلومات کا تبادلہ بڑھانا اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنا شامل ہے۔ حکومت کا مقصد اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو توڑنا اور ملک میں غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ اداروں کو دیں۔ اس کے علاوہ، یہ واقعہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف جاری کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ پولیس اور دیگر اداروں کی مشترکہ کوششوں سے نہ صرف اسمگلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی بلکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ اس قسم کی کارروائیاں جرائم پیشہ عناصر کے حوصلے پست کرنے اور شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔
بالغ ہونے کے ناطے جس سے چاہوں تعلقات استوار کرسکتی ہوں معروف گلوکارہ کھل ...'بالغ ہونے کے ناطے جس سے چاہوں تعلقات استوار کرسکتی ہوں' معروف گلوکارہ کھل کر بول پڑیں
Read more »
پاراچنار: مقامی قبائل نے 29 شدت پسندوں کو حکومت کے حوالے کردیاپاراچنار: مقامی قبائل نے 29 شدت پسندوں کو حکومت کے حوالے کردیا تفصيلات جانئے: DailyJang
Read more »
Al-Azizia reference: IHC fixes Nawaz Sharif's petition for hearing on Oct 29Al-Azizia reference: IHC fixes Nawaz Sharif's petition for hearing on October 29.
Read more »
العزیزیہ ریفرنس میں نوازشریف کی اپیل 29 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقررالعزیزیہ ریفرنس میں نوازشریف کی اپیل 29 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر Read News NawazSharif AzadiMarch ShehbazSharif NAB Appeal AlaziziaReference
Read more »
رینجرز چوکی پر حملے کے 4 ملزمان کی سزا کالعدم، رہا کرنے کا حکم - ایکسپریس اردوانسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 2 ملزمان کو 29 ,29 سال اور بقیہ دو کو 15, 15 سال قید کی سزا سنائی تھی
Read more »
توشہ خانہ ٹو کیس؛ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے عدالت میں دیے گئے بیانات سامنے آگئےعدالت نے 29، 29 سوالات پر مشتمل دفعہ 342 کا سوالنامہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو دیا تھا
Read more »