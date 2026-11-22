ميانمار میں فوجی بھرتی کے نظام میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی شروع
ميانماري وزارت دفاع نے فوجی بھرتی کے نام پر ہونے والی رشوت خوری اور غیر قانونی حراست کے الزامات میں 199 افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔
ميانماري وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ فوجی بھرتی کے عمل میں بدعنوانی اور غیر قانونی حراست کے الزامات میں 199 افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد عوام کے درمیان فوجی بھرتی کے نظام کو شفاف بنانا اور ان افراد کو سزا دینا ہے جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزارت کے مطابق، یہ کارروائی جنوری 2024 میں متعارف کرائے گئے نئے قانون کے تحت کی گئی ہے تاکہ فوجی تنظیم کو مضبوط کیا جا سکے۔
تفصیلات اور قانوني نفاذ کا طريقہ
ميانماري وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق، 31 اکتوبر تک 102 افراد پر مالی رشوت خوری کے الزامات لگائے گئے تھے جبکہ 97 افراد پر غیر مجاز زبردستی بھرتی کرنے کا الزام تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ سرکاری عہدیداروں کی نقاب پوشی کر کے نوجوانوں کو زبردستی حراست میں لے رہے تھے۔ وزارت نے کہا کہ یہ اقدامات غیر ذمہ دار افراد کی جانب سے کیے گئے غیر قانونی اقدامات ہیں جن کا مقصد عوام سے غیر قانونی طور پر رقم وصول کرنا ہے۔Also readانٹر بینک میں ڈالر 199 پر آ گیا
اس واقعے کی نوعیت اس لیے اہم ہے کیونکہ ميانمار میں عسکریت پسند گروہوں اور ڈیموکریٹک مخالف فورسز کے درمیان جاری خانہ جنگی کے بعد فوجی بھرتی ایک حساس معاملہ بن چکا ہے۔ 2021 میں کٹھ پتلي حکومت کے الٹنے کے بعد سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ وزارت دفاع کے مرکزی کمیٹی نے تصدیق کی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کے خلاف مقدمات چلائے گی جو فوجی بھرتی کے نام پر رشوت لیتے ہیں یا نوجوانوں کو زبردستی حراست میں لیتے ہیں۔
مختلف گروہوں کی موقف اور عوامی ردعمل
ميانمار کے شہروں میں نوجوانوں کے درمیان خوف کا ماحول موجود ہے کیونکہ وہ رات کے وقت گھروں سے باہر نکلتے وقت فوجی یا دیگر ہتھیار بند گروہوں کے ذریعے زبردستی بھرتی ہونے سے ڈرتے ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، یانگون اور دیگر شہروں میں نوجوانوں کو سڑکوں سے اٹھا کر فوجی تربیت کے مراکز میں بھیجا گیا ہے۔ یہ لوگ اکثر غیر جانبدار شہری ہوتے ہیں جنہیں فوجی بھرتی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔
حکام نے بتایا کہ مقامی انتظامیہ نے بھی فوجی بھرتی کے نام پر ماہانہ ادائیگیاں وصول کیں تاکہ فوجیوں کے خاندانوں کی مدد کا بہانہ بنایا جا سکے۔ کچھ لوگوں نے دوسروں کی جگہ بھرتی کروانے کے لیے بھی رقم لی ہے۔ یہ نظام عوام میں غیر اطمینانی کا سبب بنا ہے اور اس کے خلاف سرکاری سطح پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ یہ کارروائیاں صرف ان لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
آئندہ اقدامات اور حقیقی اثرات
ميانمار کے نئے فوجی خدمت کے قانون کے تحت، 18 سے 35 سال عمر کے مردوں اور 18 سے 27 سال عمر کے خواتین کو کم از کم دو سال کی خدمت کے لیے بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد لاکھوں نوجوانوں نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ زبردستی بھرتی سے بچ سکیں۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ مرکزی کمیٹی کے ذریعے مزید تحقیقات کرے گی تاکہ بھرتی کے عمل میں ہونے والی کرپشن کو ختم کیا جا سکے۔
حکومتی عہدیداروں کے مطابق، آئندہ مہینوں میں مزید کارروائیوں کا امکان ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ ہر اس شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے گی جو فوجی بھرتی کے نام پر رشوت لیتا ہے یا غیر قانونی طور پر نوجوانوں کو حراست میں لیتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد نہ صرف نظام کو بہتر بنانا ہے بلکہ عوام کے اعتماد کو بحال کرنا بھی ہے۔ ميانمار میں جاری خانہ جنگی اور فوجی بھرتی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔
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