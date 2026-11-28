ميانمار ميں فوجی فضائی حملے میں شادی ہال پر بمباری، متعدد ہلاکتیں
ميانمار کی فوج کی جانب سے مو بے علاقے میں شادی ہال پر کی گئی فضائی بمباری میں کم از کم چھ ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ واقعہ مین اونگ ہلالین کی زیر قیادت فوجی حکومت کے دوران شہری علاقوں میں جاری تشدد کی ایک اور نشان دہی ہے۔
ميانمار کے صوبے شان اور کیرینی کے سرحدی علاقے میں واقع مو بے گاؤں میں اتوار کی صبح فوجی فضائی حملے کے نتیجے میں ایک شادی ہال پر بمباری کر دی گئی جس سے کم از کم چھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں تاہم کچھ گواہوں کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد سوہنٹھ کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ اس حملے کے دوران یہ دیکھا گیا کہ شادی کی تیاریاں مکمل کرنے والے بڑی تعداد میں متاثرہ افراد اور اندرونی طور پر بے گھر ہوئے ہوئے لوگ شدید زخمی ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔
فضائی حملے کی تفصیلات اور گواہوں کی بیان بازی
ایک گواہ نے ایس ایف پی کو بتایا کہ انہوں نے ہوائی جہازوں کی آواز سنی تھی لیکن انہیں یقین تھا کہ ان کے علاقے پر بمباری نہیں کی جائے گی تاہم اچانک ہونے والی دھماکی نے ان کے یقین کو توڑ دیا جس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان شادی ہال میں دھواں چھایا ہوا ہے۔ اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز نے شدید زخمی ہلاک شدگان کو ہسپتال لے جایا جاتے ہوئے دکھایا ہے جن میں ایک بوڑھی خاتون کو موٹرسائیکل پر اور شدید زخمی مردوں کو پک اپ ٹرک پر بٹھایا گیا دیکھا گیا۔Also readStudents protest proposed relocation of Lahore Women’s College
گواہ نے یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ حملے کے فوری بعد وہ کون سے زخمی کو سب سے پہلے بچائیں یہ سوچ کر حیران رہ گیا لیکن ایک زخمی خاتون نے اسے ہدایت دی کہ وہ سب سے پہلے بچوں کو محفوظ مقام پر لے جائے۔ اس موقع پر ایک بچہ اپنے والدین کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس پر گواہ نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کی والدہ سے رابطہ کرے گا لیکن سب سے پہلے اسے کلینک لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا فوری علاج کیا جا سکے۔
سیاسی پس منظر اور عوامی تشویش
ميانمار میں سن دو ہزار اکیس میں آنگ سان سو چھی کی منتخب حکومت کو معزول کرنے کے بعد سے ملک میں شہری جنگ جاری ہے اور مونٹرنگ گروپ اے سی ایل ڈی کے مطابق اس تنازعے میں دونوں جانب سے مل کر ایک لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوج کی جانب سے مو بے ٹاؤن پر مکمل کنٹرول قائم ہے لیکن مخالف گروہ اب بھی اس کے گرد موجود دیہی اور گرامی علاقوں میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں جو کہ عوامی تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔
اس حملے کی تصاویر کے مطابق کئی مختلف لاشیں ملی ہیں جن میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے جو کہ اس حملے کے شدت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایس ایف پی نے گواہوں کی فراہم کردہ چھ مختلف ویڈیوز کا خودمختار طور پر تصدیق نہیں کر سکا لیکن ان رپورٹس کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فوجی کارروائیوں کا نشانہ عام شہری اور ان کی ثقافتی تقریبات بن رہے ہیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور مستقبل کے امکانات
اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہی بین الاقوامی عدلِ انصاف نے ميانمار پر روہنگیا اقلیت کے خلاف نسل کشی کے الزامات کی توثیق کی تھی جس کے بعد ملک کے رہنما من اونغ ہلالین نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس فیصلے کے غیر مناسب پہلوؤں پر عمل نہیں کرے گی۔ ميانمار میں فوجی قیادت کی جانب سے شادی جیسی شادمانی تقریبات پر حملہ کرنا نہ صرف علاقائی امن کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے بلکہ یہ بین الاقوامی برادری کے دباؤ کے باوجود فوجی کارروائیوں میں کوئی کمی نہ آنے کا بھی ثبوت ہے۔
ان واقعات کی روشنی میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علاقے میں پناہ گزینوں کی کیفیت مزید بگڑے گی اور شہری املاک کو نقصان پہنچنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ميانمار میں جاری کشیدگی اور فوجی فضائی حملوں کے اثرات نہ صرف مقامی لوگوں پر مرتب ہو رہے ہیں بلکہ یہ علاقائی استحکام اور انسانی حقوق کی صورتحال کو بھی سنگین خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
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