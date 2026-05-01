مچل سینٹنر کو کندھے کی چوٹ، آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر

نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر مچل سینٹنر کو کندھے کی چوٹ کے باعث کم از کم ایک ماہ کے لیے میدان سے دور رہنا پڑے گا۔ یہ چوٹ انہیں بھارتی پریمیئر لیگ ( آئی پی ایل ) میں ممبئی انڈینز کی جانب سے کھیل تے ہوئے 23 اپریل کو لگی تھی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے جمعہ کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سینٹنر بائیں کندھے کی چوٹ کے باعث آئرلینڈ کے خلاف 27 سے 30 مئی تک بیلفاسٹ میں ہونے والے واحد ٹیسٹ میچ اور انگلینڈ کے خلاف لارڈز میں یکم جون سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ان کی دوسری اور تیسری ٹیسٹ میچوں میں شرکت کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ سینٹنر، جو کہ بلیک کیپس کے وائٹ بال کپتان بھی ہیں، نے مارچ میں بھارت میں منعقد ہونے والے ٹی 20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی قیادت کی تھی، جہاں وہ میزبان بھارت سے 96 رنز سے ہار گئے تھے۔ مچل سینٹنر کی یہ چوٹ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ وہ ٹیم کے اہم کھلاڑی ہیں اور بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ٹیم کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر انگلینڈ کے خلاف سیریز میں، جہاں وہ ایک مضبوط حریف کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ سینٹنر کی چوٹ کے بعد، نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو ان کی جگہ لینے کے لیے کسی نئے کھلاڑی کو منتخب کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ بورڈ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ سینٹنر کی جگہ لینے کے لیے کوئی واضح امیدوار نہیں ہے۔ اس چوٹ کے باعث سینٹنر کو آرام اور طبی بحالی کی ضرورت ہوگی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی آئرلینڈ اور انگلینڈ کے ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کریں گے۔ اسکواڈ کے اعلان کے بعد، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بورڈ سینٹنر کی جگہ کس کھلاڑی کو منتخب کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سینٹنر کب تک مکمل طور پر صحت یاب ہو پاتے ہیں اور دوبارہ میدان میں واپسی کرتے ہیں۔ ان کی واپسی ٹیم کے لیے بہت اہم ہوگی، خاص طور پر اگر وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ سینٹنر کی غیر موجودگی میں، دیگر کھلاڑیوں کو آگے آنے اور ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔
پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ڈرائیوروں کا احتجاج جاری ہے جس کی وجہ سے ٹریفک معطل ہو گیا ہے۔ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کروا رہا ہے۔ ڈرائیوروں کا احتجاج جائز ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ٹریفک کی معطلی سے شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حکومت کو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے
