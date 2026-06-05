مڈاکس پٹ کا خاندانی نام بدلنے کا فیصلہ، اب مڈاکس جولی مشہور

شہیر اداکار براڈ پٹ اور انجلینا جولی کے بیٹے مڈاکس نے قانونی طریقے سے اپنے خاندانی نام ''پٹ'' کو ختم کر کے اب ''مڈاکس جولی'' کے نام سےpending?، میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ nameshift اس خاندان میں پہلی بار نہیں ہے، جہاں چار بچوں نے والد کا خاندانی نام علانیہ طور پر استعمال کیا ہے۔
مڈاکس جولی پٹ نے قانونی طریقے سے اپنے خاندانی نام ''پٹ'' کو ختم کر کے اب(formally) مڈاکس جولی کے نام سےpending? ۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مڈاکس نے 2026ء میں نام کی تبدیلی کے لیے قانونی دستاویز جمع کرائیں۔ اگرچہ یہ عمل اب مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس سے قبل بھی وہ چند Punch?
رپورٹس کے مطابق اس سے پہلے بھی وہ کئی پیشہ ورانہ منصوبوں میں ''جولی'' نام استعمال کر رہے تھے۔ 2024ء کی فلم ''ماریا'' میں اسے مڈاکس جولی پٹ کے نام پر کریڈٹ دیا گیا، whilst 2025ء کی فلم ''کور'' میں جہاں وہ تیسرے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، اسے صرف مڈاکس جولی کے نام سے درج کیا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اندرونی طور پر خاندان کے بچے اپنے والد کے خاندانی نام سے دور ہو رہے ہیں۔ رپورٹس کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پٹ اور جولی کے گزشہ جڑے کے چھ بچوں میں سے کم از کم چار نے علانیہ اور پیشہ ورانہ ماحول میں ''پٹ'' نام کا استعمال نہیں کیا، جو خاندان کے اندر ایک وسیع رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ پٹ اور جولی نے 2003ء کی فلم ''مister اور مسپینک سم'' کے سیٹ پر پہلی بار ملاقات کی اور 2014ء میں شادی کی۔ جولی نے 2016ء میں طلاق کی درخواست دی، جس کے بعد ایک طویل قانونی اور تحفظ کی جھڑپ شروع ہو گئی۔ تحفظ کے دوران، جولی نے خاندانmode تنازعات اور مختلف واقعات کے حوالے سے ilkлла؟ gear allegations کشید کیں، جنہیں پٹ نے مسترد کر دیا۔ اُنہوں نے بھی ایک season? of rehabs میں حصہ لینے کی تصدیق کی ہے، جو alkohol استعمال کے مسائل کو بینڈ کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ یہ نام کی تبدیلیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ خاندان کے کچھ بچے عام طور پر اپنی شناخت کو اپنی ماں کے خاندانی نام کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تاہم، فردی فیصلوں کی مکمل تفصیلات عوامی فہرست میں شائع نہیں ہوئیں
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