مکہ دفاعی اتحاد اجلاس میں سعودی عرب اور ترکی کی اعلیٰ عملداریوں سے ملاقات
وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب اور ترکی کی اعلیٰ وفود سے اسلام آباد میں ملاقات کی جہاں مکہ ڈیفنس ایلائنس کے تحت دفاعی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جمعہ کے روز اسلام آباد میں سعودی عرب اور ترکی کی اعلیٰ سطحی عملداریوں سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کی وفود نے دوسرے سٹریٹجک پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس کمیٹی (SPDC) کے اجلاس کے سائیڈ لائنز میں وزیراعظم سے ملنے کا وقت نکالا۔ تمام تین ممالک نے مشترکہ دفاعی اتحاد کی پابندی کا دوبارہ عہد کیا۔
مکہ ڈیفنس ایلائنس کے تحت دفاعی تعاون
اس ملاقات کا اہم مقصد مکہ ڈیفنس ایلائنس کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی ہم آہنگی کو مستحکم کرنا تھا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے اس اتحاد کے ساتھ مضبوط عہد کو دہرایا اور تینوں ممالک کی یکجہتی اور عزم کو سراہا۔ تینوں ممالک نے اپنی سیکیورٹی، سبوریٹی اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
سعودی عرب کی اعلیٰ سطحی وفد کی آمد
سعودی عرب کی وفد کی قیادت ڈیفنس منسٹر پرنس خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کر رہے تھے۔ اس وفڈ میں وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فارح آل سعود اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویل بھی شامل تھے۔ یہ اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملنے آیا۔
ترکی کی وزارت خارجہ اور دفاعی وفد
ترکی کی طرف سے وزارت خارجہ کے ہاکن فیدان، نیشنل ڈیفنس منسٹر یاسر گوْلر اور جنرل سلیوک بائراکتار اوغلو کی قیادت میں وفد نے شرکت کی۔ ترکی کی اس وفڈ نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی روابط کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
پاکستانی وفد کی اہم شخصیات اور اظہارِ یکجہتی
پاکستانی وفد میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد اصفر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل محمد اسامہ مکمل ہوئے۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کی سالمیت اور دفاع کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔
علاقائی امن اور مستقبل کے اقدامات
تینوں ممالک نے علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا اور قیام امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ دوسرے SPDC اجلاس کے نتائج سے وزیراعظم مطمئن تھے اور آگے کے لیے بھی مثبت اقدامات کا ارادہ ظاہر کیا۔
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