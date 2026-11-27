مکہ ڈیفنس الائنس کے اجلاس میں پاک، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی اتحاد کی تجدید
اسلام آباد میں منعقدہ دوسرے میکانیزم کے اجلاس میں پاک، سعودی عرب اور ترکی نے خطے کی امن و امان کے لیے مشترکہ دفاعی کوششوں اور ملٹی لیٹرل تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا عہد کیا ہے۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے جمعہ کو اسلام آباد میں منعقدہ دوسرے مکہ ڈیفنس الائنس اجلاس میں اپنے مشترکہ دفاعی، خطوی سیکیورٹی اور فوجی تعاون کے عزم کو دوبارہ دہرایا۔ تینوں ممالک نے خطے میں بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورت حال کا جائزہ لیا اور امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مسلسل کام کرنے پر متفق ہوئے۔
اعلیٰ سطحی وفد کے اہم رکن
اس اہم اجلاس میں تینوں ممالک کے خارجہ اور دفاعی وزراء سمیت سینئر فوجی افسران نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم آفس کے مشیر برائے داخلہ اور سفارتی معاملات، وزیر اعظم آفس کے مشیر برائے خارجہ امور، اور چیف آف ڈیفنس فورز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل اسد منیر نے کی۔ سعودی عرب کے وفد میں وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان، وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان، اور جنرل اسٹاف کے چیئر مین جنرل فیاض بن حامد الرویل نے شرکت کی۔ ترکی کے وفد میں وزیر خارجہ حاکن فیدان، وزیر دفاع یاشر گلر، اور جنرل اسٹاف کے چیئر مین جنرل سلجوق بایراکتار اوغلو شامل تھے۔Also readADB approves $468 million for water and agriculture projects in Pakistan
دفاعی معاہدے کی اصولی تفصیلات
اجلاس میں الائنس کے اسٹریٹجک، پالیٹیکل اور ڈیفنس کمیٹی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے اصولوں اور اہداف کو دوبارہ مضبوط کیا۔ یہ معاہدہ کالیکٹو ڈیفنس، باہمی مدد، اور ہر رکن ملک کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر مبنی ہے۔ اس کمیٹی نے 31 اگست 2026 کو استنبول میں منعقدہ پہلے اجلاس اور 5 اکتوبر 2026 کو ریاض میں ہونے والے ایمرجنسی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
سیکرٹریٹ اور فوجی کوششوں کی تعمیر
تینوں ممالک نے سعودی عرب میں الائنس کے سیکرٹریٹ کی تعمیر اور فعال بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا، جس سے تعاون اور ادارہ جاتی ڈھانچے کو مزید مضبوط ہونے میں مدد ملے گی۔ کمیٹی نے سیاسی اور فوجی مشاورت جاری رکھنے، دفاعی صنعتوں، مشترکہ ٹیکنیکل ڈویلپمنٹ، فوجی تربیت اور صلاحیت کی تعمیر میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس اقدام سے ان کے مسلح افواج کی کولیٹو کیپیسٹی اور کوآرڈینیشن میں بہتری آئے گی۔
حوثی حملوں کی مذمت اور ردعمل
اجلاس میں یمن کے حوثی تحریک کے جانب سے سعودی عرب میں شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے خلاف مسلسل حملوں کی سختی سے مذمت کی گئی۔ تینوں ممالک نے کالیکٹو ڈیفنس کے اصولوں کے تحت سعودی عرب کی سیکیورٹی کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے کا عہد کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مشیر برائے خارجہ امور اور ڈپٹی پرائم منسٹر سینٹر محمد اسحاق ڈار نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ تینوں ممالک نے امن، استحکام اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
خطے میں امن اور سفارتی کردار
متعدد علاقائی مسائل پر تینوں ممالک نے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا خیرمقدم کیا اور تنازعات کا پرامن حل کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کی ترغیب دی۔ اسحاق ڈار نے اس اجلاس کو تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی اور یکجہتی کا مظہر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس امن و امان کے فروغ کے لیے پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ مشترکہ بیانات میں یہ واضح کیا گیا کہ ملکی قوانین کے تحت کولیکٹو ڈیفنس کے عہدوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔
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