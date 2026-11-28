مکہ ڈیفنس اتھارٹی میں پاکستان و سعودی عرب کا دفاعی تعاون مزید مضبوط
سعودی عرب اور پاکستان نے مکہ ڈیفنس ایلیانس کے تحت دفاعی تعاون کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان اہم ملاقات میں علاقائی سلامتی کے مشترکہ اقدامات پر بات چیت کی گئی۔
سعودی عرب اور پاکستان نے مکہ ڈیفنس ایلیانس کے تحت اپنے مشترکہ دفاعی اور سیاسی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے اعلان کیا ہے کہ وہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے آپس میں مل کر کام جاری رکھیں گے۔ اس اہم معاہدے کی توثیق اس بات کے ساتھ ہوئی کہ دونوں فریق موجودہ علاقائی صورتحال کا مشترکہ طور پر سامنا کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوششیں کریں گے۔
استراتيجی کمیٹی کا اہم اجلاس اور دفاعی ہم آہنگی
اس عزم کی تجدید اس وقت کی گئی جب ڈیفنس ایلیانس کی سٹریٹجک پالیٹیکل اینڈ ڈیفنس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شرکاء ممالک نے دفاعی اور سیاسی ہم آہنگی کو مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی عرب کے وزیرِ دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی اور اپنی تقریر میں تمام ممبر ریاستوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے تعاون کو گہرا کریں تاکہ علاقائی چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔Also readامریکہ اور ایران کے درمیان سمندری کشیدگی میں اضافہ، حرمز کی خلیج میں بحری بلاک بیڈ کو توڑنے کی کوشش ناکام
اجلاس میں شرکت کرنے والی ممالک نے یہ بھی متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک متحدہ موقف اپنائیں گی۔ اس اتحاد کے ارکان نے واضح کیا کہ وہ علاقے میں امن اور پائیدار استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مشترکہ وسائل اور حکمت عملیوں کا استعمال کریں گے۔ اس مقصد کے لیے باہمی تعاون اور رابطے کو مضبوط بنانے پر بھی خصوصی اتفاق رائے ظاہر کیا گیا۔
آرمی چیف اور سعودی وزیرِ دفاع کے درمیان ملاقات
اس سٹریٹجک کمیٹی کے اجلاس کے سائڈ لائنز پر پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورز جنرل عاصم منیر نے سعودی وزیرِ دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے خصوصی ملاقات کی۔ اس دو طرفہ ملاقات کا بنیادی مقصد ڈیفنس ایلیانس کے کردار کو سمجھنا اور اس کے ذریعے دفاعی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے راستے تلاش کرنا تھا۔ دونوں اعلیٰ عسکری حکام نے آپس میں بات چیت کی جس میں خطے میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ اقدامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ جدید دور میں عسکری تعاون صرف ہتھیاروں کی فراہمی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کے تبادلے تک بھی وسیع کیا جانا چاہیے۔ جنرل عاصم منیر نے اس بات کا یقین دلایا کہ پاکستان فوج علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کے ہمراہ کھڑی ہے اور وہ مشترکہ دفاعی منصوبوں میں مکمل تعاون فراہم کریں گے۔
مستقبل کے اقدامات اور علاقائی اثرات
ان ملاقاتوں اور اجلاسوں سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان اپنے دفاعی تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے طے کیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر آپس میں مشاورت کرتے رہیں گے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرات کا قبل از وقت انتظام کیا جا سکے۔ اس تعاون کا دائرہ کار صرف دونوں ممالک تک محدود نہ رہ کر پورے خطے کی سلامتی اور مستحکم معاشی ماحول پر بھی اثر انداز ہوگا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ مکہ ڈیفنس ایلیانس کے تحت یہ مضبوط ہوتا ہوا اتحاد خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ دونوں ممالک کی اس کوشش سے نہ صرف ان کی باہمی سفارتی روابط مضبوط ہوں گے بلکہ عسکری سطح پر بھی نئے منصوبوں اور تربیتی مشقیں شروع کی جا سکتی ہیں۔ اس عمل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا اور مغربی ایشیا کے درمیان دفاعی اور سیاسی ہم آہنگی خطے کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
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