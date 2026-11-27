مکہ دفاعی معاہدہ کمیٹی نے سعودی عرب کے خلاف حوثی حملوں کی سختی سے مذمت کی
سٹریٹیجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی نے اسلام آباد میں میٹنگ کے دوران سعودی شہریوں اور بنیادی ڈھانچے پر حوثی حملوں کی شدید الفاظ میں مخالفت کی۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور سابق وزیر خزانہ اسحق دار نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ مکہ اتحاد برائے دفاع کی سٹریٹیجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی نے سعودی عرب میں شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے پر حوثی حملوں کی سختی سے مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کمیٹی کی جانب سے کی گئی مذمت انتہائی واضح اور ناقابلِ اعتراض ہے جس میں خطے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔
اسلام آباد میں تین ممالک کی مشترکہ میٹنگ
اسلام آباد میں ہونے والی اس اہم اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری عہدیداروں نے شرکت کی تاکہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکے۔ اس میٹنگ کی قیادت پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ جنرل نائون محمود نے کی جو کہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے پہلے سیکرٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں اپنی اہم خدمات سرانجام دیں اور تینوں ممالک کے درمیان باہمی روابط کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔Also readSevere Storms & Flooding Disrupt Thanksgiving Travel in US
دفاعی تعاون کے عملی اقدامات کا جائزہ
اجلاس کا مقصد مکہ دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ دفاعی عہدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری انتظامات پر غور و خوض کرنا تھا۔ ذرائع کے مطابق، اجلاس میں ممکنہ عسکری امداد، انٹیلی جنس کے باہمی تبادلے، ایئر ڈیفنس میں تعاون اور حصہ لینے والے ممالک کے درمیان عسکری آپسریبلٹی کو بہتر بنانے پر تفصیلی بحث ہوئی۔ یہ تمام نکات خطے کی مجموعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی کامیابی تینوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد پر منحصر ہے۔
اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ
ذرائع نے بتایا کہ شرکت کرنے والے اراکین نے اسلام آباد میں موجود پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں تاکہ دفاعی تعاون کے نئے پہلوؤں پر بات چیت کی جا سکے۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی ایجنڈا میٹنگ کے نکات کی تفصیلی جانچ پڑتال کرنا اور معاہدے کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانا تھا۔ ان تمام کوششوں کا مقصد خطے میں جاری عدم استحکام کے باوجود تینوں ممالک کے درمیان اتحاد کو مزید گہرا کرنا ہے۔
میزبان ملک میں تیاریوں اور استقبال کا منصوبہ
اس سے قبل، اسلام آباد میں ہائی لیول میٹنگ کی تیاریوں کو مکمل کیا جا چکا تھا جس کے تحت ریڈ زون اور اہم شاہراہوں پر تینوں ممالک کے جھنڈے لگائے گئے۔ مہمان وفد کا استقبال کرنے کے لیے خوش آمدید کے بورڈز اور بینرز نصب کیے گئے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ پاکستان نے اپنے اتحادیوں کا شاندار استقبال کرنے کے لیے تمام انتظامات کر رکھے ہیں۔ یہ تیاریاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اس معاہدے کو خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے کتنا اہم سمجھا جا رہا ہے۔
خطے کے امن کے لیے مستقبل کے اقدامات
اس میٹنگ میں لیا گیا فیصلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تینوں ممالک خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حوثیوں کے حملوں کے تناظر میں کی گئی اس مذمت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ اتحاد خطے میں کسی بھی قسم کے جارحانہ رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ آنے والے دنوں میں ان ٹاسک فورسز کے ذریعے ایسے منصوبے تیار کیے جائیں گے جو عسکری آپسریبلٹی کو مزید بہتر بنائیں گے۔
عوامی سطح پر اثرات اور بین الاقوامی ردعمل
اس معاہدے کی کامیابی کا براہ راست اثر سعودی عرب اور پوری دنیا پر پڑنے والا ہے خاص طور پر ان ممالک پر جو خطے میں سلامتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے قبل ہونے والے حملوں کے جواب میں مکہ اتحاد کی جانب سے ایکٹو بن کر اپنا کردار ادا کرنا ایک اہم قدم ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اور غیر مستحکم قوتوں کو خاموش کروانا ہے تاکہ معاشی اور سیاسی استحکام بحال ہو سکے۔
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