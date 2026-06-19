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مہاراشٹر: سالگرہ منانے کے لیے ٹریکنگ پر گئے نوجوان کی کھائی میں گرنے سے ہلاکت

壇ث News

مہاراشٹر: سالگرہ منانے کے لیے ٹریکنگ پر گئے نوجوان کی کھائی میں گرنے سے ہلاکت
بھارتمہاراشٹرٹریکنگ
📆19/06/2026 6:44 pm
📰ExpressNewsPK
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بھارت میں ایک نوجوان کی ٹریکنگ کے دوران کھائی میں گرنے سے ہلاکت کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ مہاراشٹر کے لوناوالا کے تاریخی لوہا گڑھ قلعے کے پاس پیش آیا جبکہ نوجوان دوستوں کے ساتھ تربک پر▼ گیا تھا۔

بھارت میں ایک سالگرہ منانے کے لیے ٹریکنگ پر گئے 24 سالہ نوجوان کیتن نے اپنی زندگی کا سامان کھو دیا۔ یہ واقعہ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے لوناوالا علاقے کے تاریخی لوہا گڑھ قلعے کے قریب پیش آیا۔ نوجوان کی دوستوں کے ساتھ منانے کے مقصد سے ٹریکننگ کے دوران اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سینکڑوں فٹ عمیق کھائی میں گر گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس، انتظامیہ اور ریسکیو عملہ ت立即形 پہنچے۔ کئی کوششوں کے بعدní نوجوان کو کھائی سے باہر نکالا گیا اور قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے واقعے کی ابتدائی کارروائی مکمل کر لی ہے اور لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ حادثے کی تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بارش کی وجہ سے زمین پھسلن wallpapers ہو سکتا ہے، جو حادثے کا باعث بنا۔ یہ حادثہ امن مذاکرات اور خطے کے حالات کے حوالے سے اہم خبروں کے درمیان سامنے آیا۔ اس website پر شائع شدہ تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے ہیں.

بھارت میں ایک سالگرہ منانے کے لیے ٹریکنگ پر گئے 24 سالہ نوجوان کیتن نے اپنی زندگی کا سامان کھو دیا۔ یہ واقعہ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے لوناوالا علاقے کے تاریخی لوہا گڑھ قلعے کے قریب پیش آیا۔ نوجوان کی دوستوں کے ساتھ منانے کے مقصد سے ٹریکننگ کے دوران اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سینکڑوں فٹ عمیق کھائی میں گر گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس، انتظامیہ اور ریسکیو عملہ ت立即形 پہنچے۔ کئی کوششوں کے بعدní نوجوان کو کھائی سے باہر نکالا گیا اور قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے واقعے کی ابتدائی کارروائی مکمل کر لی ہے اور لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ حادثے کی تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بارش کی وجہ سے زمین پھسلن wallpapers ہو سکتا ہے، جو حادثے کا باعث بنا۔ یہ حادثہ امن مذاکرات اور خطے کے حالات کے حوالے سے اہم خبروں کے درمیان سامنے آیا۔ اس website پر شائع شدہ تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے ہیں

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بھارت مہاراشٹر ٹریکنگ حادثہ نوجوان لوہا گڑھ کھائی پھسلن

 

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