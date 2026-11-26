مہران خان کی عالمی شہرت والی کیچنگ: وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اعزاز
سوات کے عوامی عہدیدار مہران خان نے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ایک غیر متوقع کیچ لے کر عالمی شہرت حاصل کی۔ انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعزازی ٹرافی سے نوازا۔
مینگورہ کے عوامی صحت انجینئرنگ محکمہ میں تعینات مہران خان نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ایک غیر معمولی کیچ لے کر عالمی کرکٹ حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ واقعہ سوات پریمیئر لیگ کے دوران پیش آیا جب وہ دوست کے پیچھے بیٹھے ہوئے گراؤنڈ کے قریب سے گزر رہے تھے۔
کیچ لینے کا واقعہ اور تفصیلات
یہ واقعہ 26 نومبر کو پیش آیا جب کھلاڑی ابرار لالا نے ایک لمبا چھکا لگایا جس کی بال باؤنڈری پار کر کے سڑک کی طرف گئی۔ مہران خان نے فوری ردعمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرکت میں آنے والی موٹر سائیکل سے تھوڑا سا اوپر کھڑے ہو کر بال کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔Also readSIUT Launches Primary Health Clinic in Kathore
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی دوست کو بتایا کہ سر نیچے رکھے کیونکہ بال ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور وہ بچپن سے کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں۔ یہ کیچ صرف چند سیکنڈز کے ویڈیو کلپ میں قید ہو گیا۔
واائرل کلپ اور عالمی تعریف
یہ ویڈیو مقامی ٹک ٹاک صارف نے اپلوڈ کی جس نے وہاں سے ماس وائرل ہوتے ہوئے دنیا بھر میں شئیر کی گئی۔ کرکٹ کے لیجنڈ برٹ لی نے اسے اپنے فیس بک پیج پر شیئر کیا اور اسے غیر یقینی کارکردگی قرار دیا۔
برطانوی کرکٹ فینز کی ٹیم بارمی آرمی نے بھی اس کارنامے کو سراہا۔ مہران خان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی یکدم بدل گئی اور اب باہر نکلتے ہی لوگ سیلفی لینے کی درخواست کرتے ہیں۔
تنظیمی انعام اور اعزازی اعزاز
ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز نے انہیں 10,000 روپے کا نقد انعام دیا جبکہ پلیٹ فارم کے ذریعے 36 ڈالر کی قدر کا انعام ملا۔ مہران خان نے وضاحت کی کہ وہ فرار نہیں ہوئے بلکہ بال آرگنائزرز کو دے کر واپس آئے۔
بعد ازاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انہیں اعزازی ٹرافی سے نوازا۔ مہران خان نے کہا کہ انہیں اپنے بچپن کے کھیل اور محنت کا صلہ ملنے پر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔
خاندان اور مستقبل کا نقطہ نظر
مہران خان نے بتایا کہ آٹھ مہینے قبل ان کی پہلی اولاد کی پیدائش ہوئی جو اب ان کے لیے برکت کا باعث ہے۔ وہ اس کامیابی کو اپنی بیٹی کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ وہ عام پہاڑی شہری ہیں لیکن اس ایک کیچ نے ان کی شہرت کو ہر سطح پر پھیلانے میں مدد دی۔ وہ آئندہ بھی کرکٹ کھیلنے اور سماجی خدمات سرانجام دینے کے عزم پر گامزن ہیں۔
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