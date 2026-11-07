مہرگڑھ میوزم بلوچستان میں امریکی فنڈنگ سے بحال، جلد دوبارہ کھلے گا
امریکی سفارت خانے کے اعلان کے مطابق بلوچستان کے کوئٹہ میں واقع مہرگڑھ میوزم امریکی فنڈنگ سے بحال ہو کر اگلے مہینے دوبارہ عوام کے لیے کھل جائے گا۔
امریکی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کے جنوب مغربی حصے میں واقع قدیم مہرگڑھ تہذیب کو وقف کردہ میوزم اگلے مہینے دوبارہ عوام کے لیے کھل جائے گا۔ اس میوزم میں جنوبی ایشیا کے ابتدائی کاشتکاری کے دوران استعمال ہونے والے آثار قدیمہ کی اشیاء موجود ہیں۔ اس بحالی کے منصوبے کو امریکی ایम्بیسیڈرز فنڈ فار کچرل پریزرویشن کی ذریعے فنڈ دیا گیا تھا۔
تاریخی اہمیت اور نیلیتھک تہذیب
مہرگڑھ بلوچستان کے کاچی پلین میں واقع ایک آثار قدیمہ کا مقام ہے جو جنوبی ایشیا میں کھجیر کی قدیم ترین کاشتکاری کی آبادیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کھیتی باڑی، جانوروں کی پالتو بنانے اور دائمی رہائش کے ثبوت ہزاروں سال پرانے ہیں۔ یہ مقام شکار اور جمع کرنے والی زندگی سے قائم کاشتکاری کے دور میں منتقل ہونے کا اہم ثبوت فراہم کرتا ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
بحالی منصوبے کی تفصیلات اور فنڈنگ
اس بحالی منصوبے کو امریکی سفارت کار نیٹالی بیکر، بلوچستان پارلیمنٹری سیکرٹری نعمت اللہ خان مگسی اور ورثہ ماہرین نے مشترکہ طور پر مکمل کیا۔ اس منصوبے میں 8000 سال پرانی مہرگڑھ تہذیب کے آثار کو محفوظ بنانا، میوزم کی نمائشوں کو جدید بنانا اور مقامی ماہرین کو تربیت دینا شامل تھا۔
شراکت دار ادارے اور مقامی ماہرین
اس منصوبے کی نگرانی سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی اور بلوچستان کچرل ڈیپارٹمنٹ نے مل کر کی۔ پروجیکٹ لیڈرز ڈاکٹر اصما ابراہیم اور ڈاکٹر کلم اللہ لشری نے مقامی ورثے کے پیشہ ور افراد کو تربیت دی۔ اس سے قدیم آثار کو طویل مدت تک محفوظ رکھنا ممکن ہو سکا۔
میوزم کی بحالی اور مستقبل کا منصوبہ
کوئٹہ میں میوزم کے داخلے پر ایک یادگار پلیک نصب کی جائے گی۔ سفارت خانے نے کہا کہ میوزم اگلے مہینے سرکاری طور پر کھلے گا لیکن کوئی خاص تاریخ نہیں دی گئی۔ یہ منصوبہ بلوچستان میں امریکی پروگرام کا پہلا مرحلہ ہے جو چاروں صوبوں تک پھیل چکا ہے۔
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