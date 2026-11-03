مہمند میں پولیو ٹیم پر حملہ، دو پولیس اہلکار شہید
ضلع مہمند میں پولیو مہم کے دوران ٹیم پر فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید ہوگئے، جبکہ ٹانک میں چار پولیو ورکرز کے اغوا پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے تشویش ظاہر کی۔
ضلع مہمند میں پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار شہید ہوگئے۔ یہ واقعہ ضلع ٹانک میں پولیس ورکرز کے اغوا کے بعد پیش آیا، جس نے خیبر پختونخوا میں پولیو مہم کے عملے کی سلامتی پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈی پی او مہمند رضا محمد خان کے مطابق ایک اہلکار معمولی زخمی ہوا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ مہمند تھانہ پنڈیالی کی حدود میں بمقام تمانزئی پیش آیا۔ فائرنگ اس وقت ہوئی جب پولیو ٹیم مہم کے دوران اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ایک دہشت گرد بھی زخمی ہوا ہے۔Also readistambul mein pakistan ke tijarati maaliyat farahmi ke iqdamaat ka elaan
مہمند میں پولیو ٹیم پر فائرنگ کی تفصیلات
ڈی پی او مہمند رضا محمد خان کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں دو اہلکار شہید اور ایک اہلکار معمولی زخمی ہوا ہے۔ شہید ہونے والے اہلکاروں میں ظہور اور عربی شامل ہیں، جبکہ زخمی اہلکار کی شناخت صابر کے نام سے ہوئی ہے۔
واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ حملہ آوروں کی شناخت اور ان کی گرفتاری سے متعلق مزید تفصیلات ابھی سرکاری طور پر سامنے نہیں آئیں۔ پولیس کی جانب سے آپریشن کے نتائج سے متعلق آئندہ معلومات جاری کیے جانے کا امکان ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مؤقف
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ٹانک میں چار پولیو ورکرز کے اغوا اور مہمند میں پولیو ٹیم پر حملے کے دوران دو پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دونوں واقعات کو قابلِ مذمت قرار دیا ہے۔
فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پولیو ورکرز بچوں کے محفوظ مستقبل اور صحت مند پاکستان کے لیے قومی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے واقعات سے پولیو مہم کے عملے کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا کی مشیر برائے اطلاعات و تعلقاتِ عامہ، ریلیف، بحالی و آبادکاری ثمر ہارون بلور نے ضلع مہمند میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ اور ضلع ٹانک میں پیش آنے والے حادثے اور اغوا کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان کے بیان میں متاثرہ خاندانوں اور اہلکاروں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی بھی شامل ہے۔
پولیو مہم اور سکیورٹی پر ممکنہ اثرات
مہمند اور ٹانک میں پیش آنے والے دونوں واقعات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پولیو مہم کے تحت ٹیمیں بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے فیلڈ میں موجود تھیں۔ ان واقعات کے بعد مہم کے عملے کی حفاظت اور ٹیموں کی نقل و حرکت کے طریقہ کار پر توجہ بڑھنے کا امکان ہے۔
شہید ہونے والے دو پولیس اہلکاروں اور زخمی ہونے والے اہلکار کے اہلِ خانہ اس صورتِ حال سے براہِ راست متاثر ہوئے ہیں۔ فی الحال مہمند میں سرچ آپریشن جاری ہے، جبکہ ٹانک میں اغوا ہونے والے چار پولیو ورکرز کی بازیابی سے متعلق تفصیلات کا انتظار ہے۔
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