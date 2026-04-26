مہنگائی کا طوفان: بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، لوڈ شیڈنگ میں گراوٹ اور سولر ٹیکس کا نیا بوجھ

پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، لوڈ شیڈنگ میں خطرناک اضافہ اور سولر سسٹم پر ٹیکس لگانے کے فیصلے نے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ حکومت کی نااہلی اور کرپشن کے باعث عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔
پاکستان بدقسمتی سے خطّے کا غالباً واحد ملک ہے جہاں بجلی سب سے زیادہ مہنگی بھی ہے اور جہاں لوڈ شیڈنگ بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ 25 اپریل کو ایرانی وزیر خارجہ، جناب عباس عراقچی، ٹوٹے ایران و امریکہ مذاکرات کی مبینہ بحالی کے لیے اسلام آباد تشریف لائے، ہمارے حکمرانوں کی خوشی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسی خوشی میں شہباز حکومت نے عوام پر ایک بار پھر 27 روپے فی لٹر پٹرول کا نیا بم گرا دیا۔ یعنی مارے ہوؤں کو دوبارہ مارا جارہا ہے۔ پٹرول اب تقریباً 400 روپے فی لٹر کی حدوں کو چھُو رہا ہے۔ نئی مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوچکا ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کئی گنا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق، کہنے کو تو یہ لوڈ شیڈنگ (پِیک آورز میں) شام پانچ بجے سے لے کر رات ایک بجے تک، کم از کم، ڈھائی گھنٹے پر محیط ہے، لیکن عوام کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب 10 گھنٹے روزانہ سہنا پڑ رہا ہے۔ ہر کوئی چیخ رہا ہے۔ عوام مہنگی ترین بجلی کے کمر شکن بِل بھی ادا کررہے ہیں اور بدلے میں مطلوبہ بجلی بھی نہیں مل رہی۔ شاید اِسے ہی ستم ظریفی کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں IESCO کا ایک غریب اور مظلوم بجلی صارف اپنا بجلی کا بِل دکھاتے ہُوئے رو ہی پڑا ۔ مارچ 2026ء میں مذکورہ صارف نے کُل 36 یونٹس استعمال کیے، بجلی کا بِل مگر 4382 روپے ہے۔ بجلی کے محکمے نے سارے حکومت ی ٹیکس ملا کر یہ کمر شکن رقم بنا دی ہے۔ اور اگر ہم 4382 روپے کی رقم کو 36 یونٹوں پر تقسیم کریں تو یہ 121 روپے بنتی ہے۔ گویا اسلام آباد کا یہ غریب بجلی صارف 121 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ادا کرنے پر مجبور ہے۔ سوشل میڈیا پر بجلی کے لاتعداد صارفین اپنے اپنے بِلز دکھا دکھا کر ماتم کناں ہیں۔ مہنگی ترین بجلی اور کمر توڑ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئے عوام نے شدید گرمی کے عذابوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سولر سسٹم کے تحت متبادل بجلی کے حصول کے لیے کوششوں کا آغاز کیا۔ شروع شروع میں حکومت نے بھی اِس عوامی اقدام کی حوصلہ افزائی کی۔ بعد ازاں مگر، دیگر کئی حکومت ی پالیسیوں کی طرح، سولر سسٹم بارے بھی حکومت ی پالیسی انحراف میں بدل گئی۔ حکومت نے پہلے سولر سسٹم کے تحت پیدا کردہ بجلی (نیٹ میٹرنگ) کے نرخ خوفناک حد تک کم کر دیئے اور اب NEPRA کے تحت مبینہ طور پر یہ حوصلہ شکن حکومت ی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سولر سسٹم کی نیٹ میٹرنگ کرانے والے صارف کو پہلے حکومت سے لائسنس حاصل کرنا پڑے گا۔ اِس لائسنس کی ایک قیمت بھی مقرر کی گئی ہے۔ اور پھر لائسنس حاصل کرنے کے بعد اپنی جیب سے ادا کردہ لاکھوں روپے سولر سسٹم کے صارف کو ہر ماہ ہزاروں روپے کے ٹیکس بھی ادا کرنا ہوں گے۔ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بعد ازاں حکومت اِنہی سولر سسٹم کے جاری شدہ لائسنسوں کی بنیاد پر سورج کی روشنی سے چلنے والے سولر سسٹم اور سولر پلیٹوں کی بنیادوں پر صارفین کو بجلی بِلز میں مستقل اضافہ کردے گی۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ سولر سسٹم لائسنس کی اُنہی صارفین کو ضرورت پڑے گی جو نیٹ میٹرنگ سے وابستہ ہوں گے، مگر NEPRA والے بروقت یہ معمولی سی وضاحت کرنے سے بھی قاصر رہے۔ وضاحت کی بھی تو اُس وقت کی جب ہر طرف صارفین میں Panic پھیل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورج کی توانائی ہر امیر و غریب انسان کے لیے مفت فراہم کی تھی ۔ مگر ہمارے حکمران عوام کو اللہ کی اِس عظیم نعمت سے بھی محروم کرنے کی بھرپور کوشش کررہے ہیں۔ سورج کی روشنی اور گرمی پر بھاری ٹیکس لگا کر سرکاری حکام پہلے سے اجیرن بنی عوام کی زندگیاں مزید اجیرن بنا رہے ہیں۔ ابھی تو حکومت نے سورج پر ٹیکس لگایا ہے، خدشات و خطرات ہیں کہ حکومت کہیں انسانوں کے ہوا لینے پر بھی ٹیکس نہ عائد کر دے۔ ہمارے حکمران فخر سے پھولے نہیں سما رہے کہ اُنہوں نے بڑی دوڑ دھوپ کے بعد تین متحارب ممالک (ایران و امریکہ و اسرائیل) میں جنگ بندی کروا دی۔ حکومت کا یہ اعزازو افتخار اپنی جگہ اہم ہے، مگر ’لَوٹ جاتی ہے اِدھر کو بھی نظر کیا کیجئے‘ کے مصداق، عوام کو جس جان لیوا مہنگائی ، دَم بہ دَم بڑھتی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اب سولر ٹیکس کے نئے سنگین مسائل ومصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اِس نے حکومت کے مذکورہ بالا افتخار کو گہنا کر رکھ دیا ہے۔ حکومت کا زیر لب کہنا ہے: ’کیا کریں، گیس اور فرنس آئل سے بجلی پیدا کررہے ہیں، اور گیس و آئل عالمی مارکیٹ میں بے حد مہنگے ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں اشیا امریکی ڈالروں سے خریدنا پڑتی ہیں اور حکومت کے پاس مطلوبہ مقدار میں ڈالر نہیں ہیں۔ اب یا تو بجلی کے نرخ مزید بڑھائے جائیں (کم از کم 4 روپے فی یونٹ) یا لوڈ شیڈنگ میں اضافہ برداشت کیا جائے۔‘ پاکستان بدقسمتی سے خطّے کا غالباً واحد ملک ہے جہاں بجلی سب سے زیادہ مہنگی بھی ہے اور جہاں لوڈ شیڈنگ بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ حکومت ی نااہلیوں اور بجلی کے محکمے کی نالائقیوں اور کرپشن ( بجلی چوری کی شکل میں) کا کوڑا بھی عوام ہی کی پیٹھ پر برستا ہے۔ حکومت کے پاس مطلوبہ مقدار میں ڈالر نہیں ہیں تو کیا اِس کے ذمے دار بھی عوام ہیں؟
حکومت اگر ایکسپورٹس کی مَد میں مسلسل ناکام ہو رہی ہے تو کیا اِس کا بوجھ بھی عوام کی پُشت پر لادا جائے؟ اگر حکومت اور حکمران غیر ملکی سرمایہ کاروں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو ملک میں لانے میں بوجوہ ناکامی کا سامنا کررہی ہے تو کیا اِس کے ذمے دار بھی عوام ہی کو ٹھہرایا جائے؟
ٹیکسوں کے حصول میں FBR کے بھاری مراعات یافتہ افسران ناکام ہو رہے ہیں اور کرپشن کے سوراخ بند نہیں کیے جارہے، تو کیا اِس کے ذمے دار بھی عوام ہی ہیں
