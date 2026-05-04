مہنگے سفر کے باعث یورپی ممالک میں چھوٹی منزلوں کی مقبولیت بڑھ گئی

امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور اخراجات بڑھنے کے باعث یورپی ممالک میں چھوٹی منزلوں کی تلاش میں 35 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ سیاح اب کم ہجوم اور کم لاگت والے مقامات کو ترجیح دے رہے ہیں، جیسے سلووینیا اور لٹویا۔
یورپ جانے کا خواب تو سبھی دیکھتے ہیں لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ، آبنائے ہرمز کی بندش، تیل کی بڑھتی قیمتوں اور اس کی وجہ سے اخراجات میں اضافے نے سفر مزید مہنگا کر دیا ہے۔ امریکہ سے یورپ کے لیے جولائی کی پروازیں گذشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پہلے ہی 11 فیصد سے زیادہ کم ہو چکی ہیں، جن میں پیرس، ڈبلن اور روم جیسے موسمِ گرما کے مقبول ترین مقامات کے لیے نمایاں کمی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافر یورپ سے دستبردار ہو رہے ہیں بلکہ اس حوالے سے ان کا انتخاب مزید کڑا ہو گیا ہے کہ کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے کتنی رقم خرچ کی جائے، کتنی مشقت کی جائے اور کتنا ہجوم برداشت کیا جائے۔ روم ٹو ریو کی 2026 کی ٹریول اینڈ موبلٹی ٹرینڈز رپورٹ کے مطابق، دنیا بھر میں چھوٹے شہروں کے لیے مسافروں کی تلاش میں 35 فیصد اضافہ ہوا ہے۔مارچ میں یورپ ی ٹریول کمیشن نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ طویل فاصلے سے آنے والے مسافر معروف دارالحکومتوں کے بجائے زیادہ مقامی اور کم ہجوم والے علاقے دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انٹرو ٹریول کے بانی برائس کولنز نے کہا: ’لوگ اب بھی اٹلی یا فرانس جیسا احساس چاہتے ہیں، مگر ہجوم کے بغیر۔‘ لٹویا سے بلقان کے ساحل تک، ان مقامات پر وہ سب ملے گا جس کی کوئی بھی سیاح خواہش کرتا ہے: خوبصورتی، ثقافت اور بہترین آب و ہوا۔ پاکستان کی توسکا نامی ایرانی جہاز کے عملے کی حوالگی کی تصدیق: ’امریکہ نے اعتماد سازی کے لیے قدم اٹھایا‘کارگل جنگ: کیا نواز شریف کو زمینی حقائق کا علم انڈین وزیراعظم واجپائی سے ہوا؟
اور یہ سب میسر ہے زیادہ قیمت اور زیادہ ہجوم کے بغیر۔سیاحوں کی یہ خواہش تو ہوتی ہی ہے کہ سفر ان کی جیب پر بھاری نہ پڑے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سفر محفوظ ہو اور با آسانی کیا جا سکے۔ خاص طور پر ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں بحران نے سفری منصوبے درہم برہم کر رکھے ہیں۔ یورپ کے لیے سفری خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ٹینون ٹوئرز کے بانی اور چیف ایگزیکٹو برائن لیوس کہتے ہیں: ’بڑھتے اخراجات اور سفری تھکن کی وجہ سے امریکی شہری اب ایسے سفر میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں جہاں آمد و رفت کم ہو اور وہ زیادہ تجربات حاصل کر سکیں۔‘ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے کئی چھوٹے ممالک اب پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہے ہیں۔ ایئر بی این بی، وربو اور بکنگ ڈاٹ کام سے عوامی طور پر دستیاب ڈیٹا جمع کرنے والے ادارے پرائس لیبز کے مطابق البانیا، لٹویا اور لیتھوانیا میں قلیل مدتی رہائش کی اوسط قیمت اب بھی 100 یورو (پاکستانی روپوں میں تقریباً 33 ہزار) فی رات سے کم ہے۔ خوراک، عجائب گھروں کے ٹکٹ اور سیاحتی ٹیکس بھی عموماً مغربی یورپ کے موسم گرما کے بڑے مراکز کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ سلووینیا اس موسمِ گرما میں یورپی کشش کی بہترین مثال ہو سکتا ہے۔ اس کے چھوٹے حجم (یہ تقریباً ویلز کے برابر ہے) کا مطلب ہے کہ اس کے نمایاں مقامات محض چند گھنٹوں کی ڈرائیو پر ہیں اور مسافر شہر کی سیر سے لے کر جھیلوں میں تیرنے اور پہاڑوں کے نظارے کرنے تک سبھی کچھ کر سکتے ہیں۔ سفری ماہرین اکثر اس کے نظاروں کا موازنہ سوئٹزرلینڈ اور شمالی اٹلی سے کرتے ہیں، مگر کم لاگت اور کم ہجوم کے ساتھ۔ سمجھ دار مسافر پہلے ہی یہ راز جان چکے ہیں۔ اَن فارگیٹ ایبل ٹریول کمپنی کے مطابق سلووینیا کے لیے بکنگ میں سال بہ سال 286 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔ کمپنی کی گلوبل ڈائریکٹر برائے پروڈکٹ اینڈ آپریشنز، شارلٹ ویلز نے کہا: ’زیادہ مقبول مقامات کے مقابلے پر سلووینیا میں رہائش اور سفر کے اخراجات کہیں مناسب ہیں۔ یہ آسٹریا کے مقابلے میں تقریباً 15 فیصد اور سوئٹزرلینڈ کے مقابلے میں 25 فیصد زیادہ سستا ہے۔‘ انھوں نے مزید کہا: ’خاندانوں کے لیے سلووینیا کو محفوظ اور آسان رسائی والا مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کم وقت میں قابل برداشت اخراجات کے ساتھ یہاں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔‘یہاں سے پڑوسی ممالک تک رسائی بھی آسان ہے۔ روم ٹو ریو کی نائب صدر برائے مارکیٹنگ، مونیا مانڈیچ نے کہا: ’یہاں سے بس اور ٹرین کے ذریعے زگریب اور ویانا جیسے قریبی بڑے شہروں تک رسائی آسان اور سستی ہے۔‘جہاں سلووینیا میں پہاڑوں کے نظارے ملیں گے وہیں لٹویا میں ثقافت، کردار اور ٹھنڈا موسم آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو شمالی یورپ جیسا ماحول ملے گا، لیکن وہاں جتنے خرچے نہیں ہوں گے
