میانمار کے شین میں دھماکے سے 55 ہلاک، 25 خواتین سمیت متعدد زخمی

شین کے کونگ ٹیٹ میں دھماکے میں 55 افراد کی جان گنوائی، 25 خواتین سمیت متعدد زخمی۔ ٹینگ نیشنل لبریشن آرمی نے حادثے کو غیر ارادی قرار دیا اور متاثرہ خاندانوں کو امداد کا اعلان کیا۔
میانمار کے شمال مشرقی صوبے شین کے کونگ ٹیٹ علاقے میں ایک سائنسی دھماکے کی وجہ سے 55 افراد ہلاک اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس دھماکے کا تعلق علیحدگی پسند گروہ کی جانب سے کان میں کان مواد کے ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کی گئی دھماکیہ مادے سے ہے۔ مقامی چشمے کے مطابق دھماکے کے بعد ملبے کی بڑی مقدار نے گاؤں کے کئی گھر و مٹھیوں کو تباہ کر دیا اور متعدد افراد کی جان لے گئی۔ واقعے کے بعد اس علاقے کی مقامی انتظامیہ نے فوری طور پر ایمرجنسی ردعمل کی ٹیمیں بھیجیں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتالوں میں داخل کرایا۔ دہشتگرد تنظیم ٹینگ نیشنل لبریشن آرمی ( ٹی این ایل اے ) نے براجمان خبر دی کہ یہ دھماکہ ایک غیر ارادی حادثہ تھا اور اس کے نتیجے میں کئی بے گناہ شہری جان سے ضائع ہو چکے ہیں۔ اس گروہ نے اس واقعے کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قربانیوں کے خاندانوں کو تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ دھماکے کی اصل وجہ جاننے کے لیے ایک مکمل تفتیش جاری ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا عزم رکھا گیا ہے۔ ٹی این ایل اے کے زیرِ انتظام ایڈ ہیلپ سروسز نے متاثرہ خاندانوں کو فوری مالی امداد اور ضروری اشیائے زندگی فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ مقامی گواہوں کے مطابق دھماکے کے وقت آسمان سے ایک شدید دھماکیہ آواز اور روشنیاں نکلیں، جس سے بعض افراد نے ایئر اسٹرائیک کا شبہ بھی ظاہر کیا۔ حالات کے انتہائی ارتکاز کے باعث کئی بین الاقوامی تنظیمیں اس بحران پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں اور انسانی امداد کے لیے ریلے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس دوران اس علاقے کی فوجی حکام نے بھی کہہ رکھا ہے کہ وہ امن کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے اور عوام کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں گے۔ اس واقعات کے بعد بین الاقوامی براڈکاسٹ چینلز نے اس معاملے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے تاکہ عالمی برادری اس انسانی ہنگامی صورتحال پر فوری ردعمل دے.
