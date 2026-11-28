میانمار میں فضائی حملوں میں شادی اور اسکول کے نشانے، درجنوں شہری ہلاک
میانمار میں فوجی فضائی حملوں کے نتیجے میں شادی کی تقریب، اسکول اور رہائشی علاقے نشانہ بنے جہاں درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ جنوبی شان ریاست اور راکھائن میں ہونے والے ان حملوں میں عام شہریوں اور طلباء کو ہلاک کیا گیا ہے جبکہ فوجی حکومت نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
میانمار میں جاری خانہ جنگی کے دوران فوجی فضائی حملوں نے سفاکانہ کردار دکھایا ہے جن کے نتیجے میں شادی کی تقریبات، تعلیمی ادارے اور رہائشی علاقے نشانہ بنے ہیں۔ جنوبی شان ریاست کے علاقے موئے بائی میں ہفتے کی دوپہر ایک شادی کی تقریب پر فوجی جہازوں نے بمباری کی جس میں کم از کم ایک دوپہر میں تیس سے زیادہ افراد ہلاک اور پچاس سے زخمی ہو گئے۔ اس حادثے کی تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ لوگ امن اور خوشی کے ساتھ شادی کی رسومات ادایہ کر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے مارے گئے بم نے ان تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس حملے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ہے کیونکہ بہت سے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں داخل کروانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ میانمار کی فوجی حکومت کی جانب سے عام شہریوں کے خلاف مسلسل چلائے جا رہے حملوں کی ایک مزید سنگین مثال ہے جہاں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہتھیار بند گروہوں اور عام آبادی میں فرق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور خون خرابے کے واقعات میانمار کے وسطی علاقے میگ وے کے گاؤں ان یون میں پیش آئے جہاں ایک اسکول پر حملہ کیا گیا۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا جب فوجی طیاروں نے سکول کے عمارت پر بمباری کی جس کے نتیجے میں کم از کم بیس افراد ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں طلباء، نوجوان، بدھ بھکشو اور اساتذہ شامل تھے۔ یہ حملہ تعلیمی اداروں پر کیا جانے والے ان حملوں کا تسلسل ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں تیزی سے بڑھے ہیں۔ بچوں اور نصاب کے ذریعے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والے اساتذہ اور طلباء کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس حملے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور مقامی آبادی نے اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف بھاگنا شروع کر دیا ہے۔.
میانمار میں جاری خانہ جنگی کے دوران فوجی فضائی حملوں نے سفاکانہ کردار دکھایا ہے جن کے نتیجے میں شادی کی تقریبات، تعلیمی ادارے اور رہائشی علاقے نشانہ بنے ہیں۔ جنوبی شان ریاست کے علاقے موئے بائی میں ہفتے کی دوپہر ایک شادی کی تقریب پر فوجی جہازوں نے بمباری کی جس میں کم از کم ایک دوپہر میں تیس سے زیادہ افراد ہلاک اور پچاس سے زخمی ہو گئے۔ اس حادثے کی تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ لوگ امن اور خوشی کے ساتھ شادی کی رسومات ادایہ کر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے مارے گئے بم نے ان تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس حملے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ہے کیونکہ بہت سے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں داخل کروانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ میانمار کی فوجی حکومت کی جانب سے عام شہریوں کے خلاف مسلسل چلائے جا رہے حملوں کی ایک مزید سنگین مثال ہے جہاں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہتھیار بند گروہوں اور عام آبادی میں فرق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور خون خرابے کے واقعات میانمار کے وسطی علاقے میگ وے کے گاؤں ان یون میں پیش آئے جہاں ایک اسکول پر حملہ کیا گیا۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا جب فوجی طیاروں نے سکول کے عمارت پر بمباری کی جس کے نتیجے میں کم از کم بیس افراد ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں طلباء، نوجوان، بدھ بھکشو اور اساتذہ شامل تھے۔ یہ حملہ تعلیمی اداروں پر کیا جانے والے ان حملوں کا تسلسل ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں تیزی سے بڑھے ہیں۔ بچوں اور نصاب کے ذریعے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والے اساتذہ اور طلباء کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس حملے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور مقامی آبادی نے اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف بھاگنا شروع کر دیا ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on بین الاقوامیFollow بین الاقوامی