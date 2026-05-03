میاںوالی ایکسپریس کا انجین چنیوٹ کے قریب ریل سے ہٹ گیا، ریلوے کی حفاظت کے بارے میں تشویشیں بڑھ گئیں

لہورے کی طرف جا رہے میاںوالی ایکسپریس کا ایک انجین سنڈے کو چنیوٹ کے قریب ریل سے ہٹ گیا، جس نے ایک بار پھر ریلوے کی حفاظت اور بنیادی ساخت کے صونثی کے بارے میں خواہشات کو واضح کر دیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، ٹرین میاںوالی سے لہورے کی طرف جا رہی تھی جب یہ واقعہ ایک ریل ٹرک پر ہوا جو خراب حالت میں تھا۔ ایمرجنسی ریسپانس ٹیمز اور ریلوے افسران فوراً واقعہ کے مقام پر پہنچ گئے اور ٹرک کی مرمت کا کام شروع کر دیا تاکہ ٹرک کو بحال کیا جا سکے اور متاثرہ حصہ کو صاف کیا جا سکے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق، کئی جگوں پر غائب لکڑی کے سپر، لوز نٹس اور بولٹس، اور آئرن اسپائکس کا کمی بھی پایا گیا۔ دارالسدار فیکٹری علاقے کے قریب ایک لیول کراسنگ کی خراب حالت کو بھی واقعہ میں شامل ہونے والے عوامل میں سے ایک کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ریلوے ڈیپارٹمنٹ کے اندرونی مصادر نے کہا کہ ریلوے کی بنیادی ساخت کی خراب صونثی نے بھی ریل سے ہٹ جانے میں اہم کردار نिभایا ہو سکتا ہے۔ انجین اور متاثرہ ٹرک کے حصہ کی مرمت کا کام جاری ہے، جبکہ حادثے کی اصل وجہ کا تحقیق کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان ریلوے کی بدحالی کے بارے میں بار بار پیش آنے والے سوالات کو بار بار پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں، ریلوے کی بنیادی ساخت کی خراب حالت اور صونثی کی کمی کے باعث کئی بار ریل سے ہٹ جانے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ سال 2020 میں، لاہور سے کراچی جانے والی ملک ایکسپریس کا ایک انجین ریل سے ہٹ گیا، جس میں 66 افراد ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسی طرح، 2019 میں، لاہور سے جیکرڈپور جانے والی ٹرین کا ایک انجین ریل سے ہٹ گیا، جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعات ریلوے کی حفاظت کے بارے میں بڑی تشویش پیدا کرتے ہیں اور حکومت پر ریلوے کی بنیادی ساخت کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کرنے کا دباوڑ دیتے ہیں۔ حکومت نے ریلوے کی بنیادی ساخت کی بہتری کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے، لیکن اب تک کوئی قابل ذکر پیشرفت نہیں دیکھی گئی ہے۔ ریلوے کے افسران نے کہا کہ بنیادی ساخت کی مرمت کا کام جاری ہے، لیکن یہ ایک طویل مدت کا کام ہے اور فوری طور پر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ریلوے کے مسافرین نے کہا کہ وہ ریلوے کی حفاظت کے بارے میں بڑی تشویش رکھتے ہیں اور حکومت پر فوری اقدامات کرنے کا دباوڑ دیتے ہیں۔ ریلوے کی بنیادی ساخت کی بہتری کے لیے حکومت کو کافی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ صورت حال میں، یہ ایک مشکل کام ہے۔ ریلوے کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے، حکومت کو ریلوے کی بنیادی ساخت کی مرمت کے لیے کافی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، اور ریلوے کے مسافرین کی حفاظت کو اولویت دینا چاہیے.
